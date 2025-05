Il festival della scenografia “Prima Scena” fa tappa alla Rotonda a Mare Nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1° giugno

Prosegue con un ricco secondo appuntamento il festival della scenografia Prima Scena in programma sabato 31 maggio e domenica 1 giugno alla Rotonda a Mare di Senigallia. Due giornate ad ingresso gratuito che intrecciano cinema, televisione, cucina stellata e musica dal vivo, con ospiti d’eccezione e omaggi ai grandi nomi marchigiani della scenografia.

Il pomeriggio di sabato 31 maggio si apre alle ore 17.30 con la proiezione del docufilm “Le Marche degli scenografi”, diretto da Lorenzo Cicconi Massi, un viaggio nei luoghi e nei protagonisti della prima edizione del festival Prima Scena. A seguire, uno speciale incontro con lo chef stellato Errico Recanati dedicato a “La scenografia del piatto in televisione: estetica e comunicazione”, che esplorerà come il linguaggio della cucina e quello dell’immagine si incontrano in TV. Chiude la giornata una conferenza a cura di Giancarlo Basili, direttore artistico del festival, e Tommaso Gomez, art director del Gruppo Rainbow, sulla scenografia televisiva e la sua evoluzione nel panorama italiano ed europeo, con un omaggio a Carlo Cesarini da Senigallia, figura storica della televisione degli anni ‘60 e ‘70.

Domenica 1 giugno sarà invece dedicata alla musica. Alle 18 la Rotonda a Mare ospiterà il concerto omaggio a “Milleluci”, il celebre varietà televisivo considerato uno dei programmi più famosi e di successo nella storia della televisione italiana. Protagonista della serata sarà la cantante Emilia Zamuner, tra le più raffinate interpreti del jazz italiano, accompagnata da Ettore Carucci al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e Ellade Bandini alla batteria. Prenotazione al numero 392 4450125.

Il festival Prima Scena è nato con l’obiettivo di valorizzare la scenografiacome forma d’arte. È uno spazio che intreccia cinema, teatro, arti visive e musica grazie a un programma che alterna proiezioni di film, spettacoli, concerti, mostre, installazioni e ospiti d’eccellenza del panorama artistico italiano e internazionale.

IL CONCERTO OMAGGIO A MILLELUCI

La voce di Emilia Zamuner, brillante interprete partenopea con un’intensa attività concertistica in numerose città italiane e straniere, sarà impreziosita da un trio musicale esclusivo. Accanto a lei ci saranno l’eclettico pianoforte di Ettore Carucci e una componente ritmica eccezionale formata da Massimo Moriconi, contrabbassista apprezzatissimo da artisti come Mina, ed Ellade Bandini, batterista simbolo della canzone d’autore italiana, che ha collaborato con nomi del calibro di De André, Guccini, Jannacci, Zucchero, Venditti e molti altri.

IL PROGRAMMA 2025 DI PRIMA SCENA

Prima Scena è partito da Potenza Picena (MC) nelle date del 9-10-11 maggio con un tributo a FerdinandoScarfiotti. Sono stati proiettati i film “Toys” e “Il conformista” con interventi del direttore artistico Giancarlo Basili e del regista Marco Tullio Giordana.

Inaugurata la mostra a cura del prof. Anton Giulio Mancino dedicata allo scenografo con bozzetti originali e foto inedite provenienti dalla famiglia Scarfiotti. Si è tenuto inoltre il concerto del Quintetto Gigli con un arrangiamento originale sui temi tratti dalle colonne sonore. Il festival è proseguito con l’installazione dell’opera “Omaggio a Scarfiotti” dell’artista Antonella Castelli.

A Senigallia (AN), il 31 maggio, si parlerà di scenografia nell’alta cucina con una conferenza dello chef stellato Errico Recanati dal titolo “La scenografia del piatto”; è previsto un omaggio a Carlo Cesarini da Senigallia, tenuto da Giancarlo Basili.

Il 1 giugno si terrà il concerto tributo allo spettacolo televisivo “Milleluci”, che vedrà sul palco nomi d’eccellenza come Emilia Zamuner, Massimo Moriconi, Ellade Bandini ed Ettore Carucci.

Urbino (PU) ospiterà il 10 giugno una conferenza sulla scenografia teatrale presso l’Accademia di Belle Arti e una mostra dedicata ai bozzetti degli allievi e alle opere inedite di Simone Massi, ispirate a “La Calandria” e “La città ideale”.

Nei giorni del 7 e 8 agosto, Montefiore dell’Aso (AP) accoglierà i visitatori con tour guidati al Centro di Documentazione Scenografica “Giancarlo Basili” (presso il Polo Museale di San Francesco) e nei luoghi di Adolfo De Carolis.

Nel mese di settembre a Macerata verrà allestita la mostra “From Sketch to Screen” a cura di Tommaso Gomez, sulle scenografie animate del Gruppo Rainbow.

Il festival si concluderà ad Ascoli Piceno con un doppio appuntamento. Il 26 settembre si terrà una lezione di Giancarlo Basili presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design – UNICAM, mentre il 28 settembre è in programma al Teatro dei Filarmonici lo spettacolo “Centomila, uno, nessuno – La curiosa storia di Luigi Pirandello” (scritto e diretto da Giuseppe Argirò e interpretato da Giuseppe Pambieri).

Ogni evento è arricchito dalla presenza di esperti del settore che daranno ampio risalto alla realtà artistica e produttiva della scenografia. Finalità di questa seconda edizione è quella di attivare un progetto di alta formazione nel campo delle arti dello spettacolo sul territorio marchigiano.