Sul San Bartolo con Confluenze Il 25 maggio

129 Letture Associazioni

L’associazione Confluenze organizza per domenica 25 maggio 2025 una escursione storico naturalistica dal San Bartolo al castello di Granarola.



È un Itinerario ad anello inedito dai panorami mediterranei del San Bartolo fino a raggiungere l’incantevole Castello di Granarola, di cui abbiamo testimonianza già a partire dal X sec. d.C., punto di vista privilegiato sulla valle del Tavollo e Castello di Gradara. Attraverso sentieri e stradine di campagna avremo modo di ammirare le dolci colline al confine tra Marche e Romagna nella loro veste più incantevole, ammantate dalle infinite tonalità di verde e punteggiate dal giallo delle ginestre fiorite che trascolorano nel blu dell’Adriatico. Al termine dell’escursione è prevista un’apericena presso il Circolo delle Bocce, un originalissimo locale nei pressi del Castello di Granarola che ci riporterà alle atmosfere vintage della nostra infanzia, tra campi di bocce, biliardino, boeri e lupini. Rientro alle auto nel poetico barlume intermittente delle lucciole.

Caratteristiche tecniche dell’itinerario

Lunghezza: km. 11, Dislivello positivo: m. 350, Durata: h. 3 e 30 minuti (escluse soste)

Difficoltà: T/E (Turistica/Escursionistica)

Equipaggiamento: Scarpe da trekking con suola scolpita, pantaloni lunghi da trekking, t-shirt traspirante, pile leggero, giacca impermeabile traspirante, cappello, crema solare, borraccia, bastoncini (facoltativi).Guida AIGAE: Gianluca Nicolini

Ritrovo: Senigallia presso il Parcheggio tra A14 e vigili del fuoco ore 14:30, Inizio escursione dal parcheggio di Colombarone ore 15:15, rientro per le ore 21:30 ca.

Quota partecipazione: 12€ soci di Confluenze e minori di 14 anni, 15€ non soci. Apericena 15€

include 4 spicchi di focacce miste (vegetariane, di pesce e di carne), dolce e bevanda (spritz, prosecco, vino, ecc.)

Info e prenotazioni, entro sabato 24 maggio alle 12, al 331 5868337

In caso di condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, l’associazione comunicherà eventuali modifiche, rinvio o annullamento.