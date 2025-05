App DAE Marche: 1.600 First Responder registrati a tre settimane dal lancio Primi casi di emergenza cardiaca segnalati a Pesaro e Ancona: risposta rapida ed efficace da parte degli utenti allertati

128 Letture Cronaca

Nelle prime tre settimane di lancio, 1.600 utenti hanno scaricato l’app DAE Marche e si sono registrati come First Responders, pronti a intervenire in caso di emergenza cardiaca.

A Pesaro si è verificato il primo caso: 46 utenti nelle vicinanze hanno ricevuto l’allerta, 6 hanno accettato l’attivazione e 3 sono arrivati sul posto. La vittima ha ripreso coscienza spontaneamente, ma la risposta è stata rapida ed efficace. Il secondo caso si è registrato ad Ancona: l’allarme ha raggiunto 144 First Responders, 7 hanno accettato e 2 sono giunti sul luogo dell’emergenza.