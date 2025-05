In arrivo la riforma della legge sulla caccia e la gestione faunistica L'assessore Antonini: "La fauna selvatica non può continuare a proliferare senza controllo"

“Dopo oltre trent’anni, è doveroso mettere mano a una normativa superata come la Legge 157 del 1992. I cambiamenti intervenuti nei nostri territori e il dilagare incontrollato della fauna selvatica impongono una revisione seria e pragmatica”. Così l’assessore alla Caccia e all’Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, interviene in merito al disegno di legge nazionale annunciato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per la riforma della normativa sulla caccia e sulla gestione faunistica.