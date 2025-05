Disservizi aerei, Marche tra le regioni peggiori d’Italia "L'aeroporto di Ancona si distingue per il numero elevato di ritardi superiori alle tre ore: disagi che dipendono dalle compagnie, non dall'aeroporto"

Le Marche si attestano la regione italiana con le maggiori criticità nella gestione dei disservizi aerei, con un impatto rilevante sui passeggeri che utilizzano l’aeroporto di Falconara-Ancona.



Il report annuale di ItaliaRimborso sui disservizi aerei nel 2024 evidenzia come il numero di problematiche segnalate dai viaggiatori marchigiani sia tra i più alti del Paese.

Marche, dove si registra un disservizio ogni 63 passeggeri, per via della presenza di Aeroitalia, che ha registrato un disagio ogni 50 viaggiatori trasportati in Italia e quindi anche all’interno dell’aeroporto di Ancona. Con un disservizio ogni 63 passeggeri trasportati, le Marche registrano una delle peggiori performance a livello nazionale, incidendo notevolmente sull’esperienza di viaggio di chi parte o arriva nello scalo dorico.

I dati contenuti nel report rivelano che il totale delle richieste di risarcimento per disagi subiti dai passeggeri in Italia nel 2024 ammonta a 199 milioni di euro, con circa 498.600 viaggiatori aventi diritto a compensazione.

In questo contesto, l’aeroporto di Ancona si distingue per il numero elevato di ritardi superiori alle tre ore, il problema più frequente per chi vola dalle Marche, seguito dalle cancellazioni dei voli e dai casi di overbooking o smarrimento bagagli.

Il report sottolinea che le cause di questi disagi sono da attribuire esclusivamente alle compagnie aeree e non agli aeroporti, che operano come infrastrutture di transito.

Tra le compagnie più segnalate dai passeggeri marchigiani spiccano Aeroitalia e Wizzair, responsabili di centinaia di voli con problematiche e di migliaia di viaggiatori coinvolti.

A livello nazionale, il documento evidenzia che nel 2024 si sono verificati 1.736 voli con ritardi superiori alle tre ore, 924 voli cancellati e 141 episodi di overbooking o smarrimento bagagli.

Nelle Marche, il traffico aereo ha risentito particolarmente di queste problematiche, penalizzando coloro che viaggiano verso le principali destinazioni italiane ed europee.

Il report di ItaliaRimborso evidenzia la necessità di interventi normativi per semplificare le richieste di compensazione, sottolineando come l’assenza di strumenti digitali avanzati, come la Posta Elettronica Certificata (PEC) di alcune compagnie aeree che operano in Italia, renda il processo di richiesta di rimborso più complesso per i viaggiatori italiani.

Questo il commento di Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso: «Il report 2024 sui disservizi aerei fornisce un quadro chiaro delle problematiche del settore e offre ai passeggeri strumenti utili per far valere i propri diritti. Le Marche, con le sue criticità nella gestione dei disservizi, evidenziano la necessità di miglioramenti concreti nel trasporto aereo. È fondamentale sottolineare che le responsabilità dei disservizi ricadono esclusivamente sulle compagnie aeree e non sugli aeroporti, che operano solo come infrastrutture logistiche e non gestiscono direttamente i voli. Il nostro obiettivo è fornire ai viaggiatori informazioni e supporto per ottenere ciò che gli spetta in modo rapido e semplice».

L’intero report è consultabile in allegato.

Report 2024