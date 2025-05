L’Italia del fioretto vola con la spinta delle Marche L'anconetano Marini e la jesina Tangherlini decisivi in azzurro

L’Italia del fioretto lascia il segno anche oltreoceano, incassando a Vancouver, in Canada, una splendida doppietta nell’ultimo fine settimana: oro per le ragazze e argento per i ragazzi nella prova a squadre della Coppa del Mondo.

E a contribuire alle due medaglie in maniera incisiva è ancora una volta la scherma marchigiana e in particolare jesina ed anconetana, grazie ad Elena Tangherlini e al solito Tommaso Marini.

Un fuoriclasse affermato, Marini, classe 2000 anconetano, un argento olimpico, due ori mondiali e tre europei, punta delle Fiamme Oro e orgoglio del Club Scherma Jesi, dove si allena e una fiorettista in continua ascesa, Elena Tangherlini, jesina del Centro Sportivo Esercito, classe 1998 nelle ultime due stagioni già sul podio individuale in Coppa del Mondo, hanno tenuto ancora una volta alto il nome della nostra scherma.

La giornata dell’Italia del fioretto femminile è iniziata battendo negli ottavi di finale il Cile con il punteggio di 45-22. Il team azzurro ha dominato anche il quarto di finale contro l’Ungheria per 45-27. In semifinale Elena Tangherlini, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Anna Cristino hanno superato, ancora una volta con un punteggio molto netto, la Francia (45-32) entrando così nella finale per il primo posto. L’ultimo atto è stato invece sofferto ed equilibrato e ha visto l’Italia prevalere per 45-42 contro gli Usa, in un assalto combattutissimo e vinto con una grande rimonta. Una vera prova di forza dopo un torneo fino a quel momento agevole.

La competizione maschile è iniziata invece con gli azzurri che negli ottavi hanno battuto la Spagna per 45-15, un punteggio che la dice lunga su una sfida mai davvero aperta. Nei quarti Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Davide Filippi hanno superato Hong Kong con un netto 45-32, centrando un posto in semifinale dove hanno dominato sulla Francia, imponendosi con il risultato di 45-29.

La finale è stata al cardiopalma per l’Italia che si è arresa solo nelle ultimissime battute contro gli Usa, bravi a rimontare e vincere per 43-41, decretando il secondo posto dell’Italia dei fiorettisti, risultato comunque molto rilevante considerando anche l’assenza – a scopo precauzionale – di Filippo Macchi, reduce da un infortunio.

Una finale equilibrata dove la Nazionale americana ha riscattato la sconfitta contro le azzurre nel femminile ma per Tangherlini e Marini è stato comunque un fine settimana decisamente positivo.

Prossima fermata: Shanghai, dal 16 al 18 maggio, ultima occasione per affinare la forma prima degli Europei di Genova.