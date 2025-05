Al via il progetto “Scatti di periferia” Avrà inizio venerdì 9 maggio presso il Circolo Arci Vallone

Prende il via “Scatti di periferia”, il nuovo progetto promosso da Arci Marche in collaborazione con il Circolo Arci Vallone, nell’ambito di “R.A.D.I.C.I. – Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata”, il primo grande esperimento di co-programmazione e co-progettazione tra Regione Marche ed enti del Terzo Settore. Un’iniziativa ambiziosa pensata per promuovere partecipazione, innovazione sociale e sviluppo comunitario.

Attraverso l’uso del photovoice, una metodologia che coniuga fotografia e narrazione personale, i partecipanti avranno l’opportunità di raccontare il proprio territorio e le sue storie, utilizzando l’immagine come strumento di espressione e costruzione di memoria collettiva. Un viaggio visivo ed emozionale per riscoprire, condividere e valorizzare le periferie come luoghi ricchi di identità e significato.

Il progetto sarà curato da Marco Pettinari, con la partecipazione attiva del Gruppo Fotografico “Primo Piano” dell’associazione Sena Nova, e prevede un ciclo di incontri rivolti a tutti i cittadini, senza limiti di età o competenze tecniche.

Gli appuntamenti si terranno presso il Circolo Arci Vallone, in Via Borgo Panni 19, a Vallone di Senigallia, secondo il seguente calendario: – Venerdì 9 maggio, ore 21:00 → Workshop teorico di fotografia e photovoice – Domenica 11 maggio, dalle ore 15:00 → Workshop pratico con uscita fotografica sul territorio, seguito alle ore 17:00 da una merenda conviviale e da un momento di confronto collettivo sugli scatti realizzati – Venerdì 30 maggio, ore 21:00 → Inaugurazione della mostra fotografica finale con gli elaborati dei partecipanti L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti: non serve possedere una fotocamera, basta uno smartphone. È richiesta l’iscrizione: un’occasione preziosa per mettersi in gioco, apprendere tecniche fotografiche di base, raccontare sé stessi e contribuire alla costruzione di una narrazione collettiva del proprio quartiere.

“Scatti di periferia” è un progetto di Arci Marche che rientra nel programma “R.A.D.I.C.I.”, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

da: Circolo ARCI Vallone