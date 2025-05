Maurizio Mangialardi: “Sul sisma 2022 gravissimi ritardi” "Risorse insufficienti e inopportune autocelebrazioni di Acquaroli e Castelli"

La megalomania del Presidente Acquaroli e del Commissario Castelli è pari solo alla loro incapacità e incredibile lentezza nell’affrontare la ricostruzione post-sisma 2022.

Un terremoto (9 novembre 2022) che ha reso inagibili centinaia di edifici privati e pubblici, causando lo sfollamento di decine di persone e danni ingenti che la struttura commissariale ha computato, a distanza di quasi 3 anni, in una cifra pari a 458,6 milioni di euro.

I danni e gli sfollati sono relativi esclusivamente alle province di Ancona e Pesaro-Urbino, avendo avuto il sisma come epicentro un punto a largo del Mare Adriatico. Le pochissime risorse ad oggi disponibili e ottenute solo grazie a dure battaglie intraprese dal Comitato 707 coprono circa un quinto dei danni riscontrati, ma andranno divise tra 22 comuni.

Una lista lunghissima e che annovera città come Monsampolo del Tronto, Ascoli Piceno, Pievebovigliana che si trovano a enorme distanza dall’epicentro.

Mi chiedo se queste città abbiano subito gli stessi danni di un comune come quello di Senigallia, che vede il proprio duomo chiuso dal 2022 proprio per gli effetti del sisma e che dovrà celebrare ancora un volta la festa del patrono San Paolino il prossimo 4 maggio fuori dalla propria cattedrale.

Certamente non ha aiutato in questo senso il completo disinteresse del Sindaco Olivetti, il quale – mentre i Sindaci dei Comuni circonvicini come Matteo Ricci a Pesaro e Massimo Seri a Fano si attivavano immediatamente per fare la ricognizione dei danni e chiedere al Governo nazionale e regionale di intervenire -, si attestava sulla linea politica della destra regionale, che difendeva invece, per dirla con le parole del Capogruppo della Lega Marinelli, che non bisognava nemmeno chiedere lo stato di emergenza per non scoraggiare il turismo.

Acquaroli e Castelli, ovvero gli amministratori che con la loro inerzia e negligenza hanno reso celebre questo terremoto come il “sisma invisibile”, hanno la sfacciataggine di dire che questa ricostruzione “farà tesoro” degli errori commessi nella prima fase del sisma 2016 del Centro Italia e che sarà più rapida di quella del Friuli.

Per fortuna che hanno imparato la lezione del 2016! Se le prime risorse e le prime schede per la comunicazione dei danni di quel sisma fossero state pronte dopo 3 anni ci sarebbero state giustamente sollevazioni popolari. Se dopo il sisma 2016 ci sono stati degli errori, essi sono incomparabilmente più lievi di quelli commessi da Acquaroli e Castelli per quello del 2022!

Per quanto riguarda il terremoto del Friuli del 1976 vorrei ricordare che esso causò 990 vittime, 45 mila sfollati, danni per 4.500 miliardi di lire (pari a circa 25 miliardi di euro odierni), radendo al suolo completamente 45 comuni.

A distanza di 50 anni, con l’avanzamento tecnologico dell’edilizia che si è nel frattempo registrato, impiegare 19 anni come in Friuli per ricostruire edifici che hanno registrato danni 50 volte inferiori sarebbe inaccettabile e scandaloso.

Consiglio al Presidente Acquaroli, su questa come su altre questioni, più umiltà e più impegno, evitando annunci roboanti e auto glorificazioni che stridono fortemente con la realtà effettiva di un sisma come quello del 2022 in cui i cittadini sono stati abbandonati dalle istituzioni e presi in giro con false promesse per anni.

Auspico il più celere avvio possibile dei lavori: se fossero stati impegnati sin da subito risorse anche minime (pari a pochi milioni di euro) per avviare la progettazione senza attendere 3 anni oggi probabilmente avremmo potuto guardare con più fiducia a una ricostruzione efficace e rapida.

Maurizio Mangialardi