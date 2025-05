Alla Regione Marche importanti riconoscimenti ad Euroflora Mostra internazionale di piante e fiori a Genova fino al 4 maggio

Le Marche si confermano una realtà eccellente e in crescita anche nel settore florovivaistico, ottenendo importanti riconoscimenti in questi giorni a Euroflora, la Mostra internazionale di piante e fiori in corso a Genova fino al 4 maggio.

La Regione, presente con una collettiva e cinque aziende in rappresentanza del distretto marchigiano, ha già ottenuto numerosi e prestigiosi premi all’interno della manifestazione che richiama da tutta Europa centinaia di migliaia di visitatori ed esperti.