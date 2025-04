La Vigor Senigallia pareggia con il Fossombrone e conquista la salvezza Finisce 2-2 al "Bianchelli"

117 Letture Sport

La Vigor Senigallia raggiunge la matematica: è salvezza, è ancora Serie D. Pareggio pirotecnico al Bianchelli contro un Fossombrone coriaceo. Termina 2-2 e il punto conquistato pesa quanto un macigno per il campionato dei rossoblu, trascinati dai loro tifosi nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione. Ininfluente, ai fini della graduatoria, la restante giornata prevista domenica prossima nella capitale, sul campo del Roma City.

Momento toccante prima del fischio d’inizio, con un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco e del nonno del nostro Sergio Gonzalez, scomparso nelle ore scorse. Ribadiamo le più sentite condoglianze a Sergio e a tutta la sua famiglia.

La gara è divertente nel primo tempo, si susseguono emozioni ma nulla di particolarmente clamoroso. Il vantaggio ospite arriva al 29’: punizione dalla trequarti, dopo una sponda in area, Amerighi incrocia bene di destro e firma lo 0-1. La partita prosegue su buoni ritmi e la Vigor va vicinissima al pari nell’ultimo istante di recupero: mischia in area su un cross dalla sinistra, ma il Fossombrone salva sulla linea. Si va così al riposo.

Dopo appena tre minuti della ripresa arriva il pareggio: punizione di Gonzalez, Tomba svetta di testa e fa esplodere la Nord per l’1-1. Galvanizzati dal gol, i rossoblu premono sull’acceleratore e si riversano in avanti: prima con una rovesciata imprecisa di Pesaresi, poi con un contropiede chiuso da Ferrara, il cui tiro è parato, e infine con Kone che da ottima posizione non trova lo specchio della porta. Al 72’ episodio dubbio: contropiede condotto da Kone, palla a Tenkorang che sposta e viene travolto da Bianchini, ma l’arbitro, vicino all’azione, lascia correre tra le proteste del Bianchelli.

Il sorpasso arriva al 78’ ed è Carnevale a inventarselo da posizione molto defilata, con un sinistro perfetto sotto la traversa che vale il 2-1. Sembra fatta, ma nei cinque minuti di recupero il Fossombrone si riversa in avanti e trova il pareggio: su una carambola in area, l’ex Broso è il più lesto di tutti e insacca il 2-2 al 92’. Il triplice fischio chiude la partita: Vigor Senigallia e Fossombrone si dividono la posta ma i rossoblu possono esultare per il mantenimento della categoria!

Complimenti ai ragazzi e a tutti quei tifosi che non hanno fatto mai mancare il loro affetto. Tutti insieme possiamo esultare!

MAGI GALLUZZI 200 – Il vicecapitano della Vigor Senigallia, Enrico Magi Galluzzi, è stato premiato dal presidente Franco Federiconi per aver toccato quota 200 presenze in gare ufficiali con la maglia rossoblu. Complimenti Enrico, esempio di professionalità e senigalliesità!

VIGOR SENIGALLIA-FOSSOMBRONE 2-2

VIGOR SENIGALLIA: Campani, Tomba (80′ Pjetri), Pesaresi (58′ Carnevale), Magi Galluzzi, Ferrara (83′ D’Errico), Subissati (56′ Tenkorang), Gabbianelli, Gonzalez, Kone, Fernandez, Furini (89′ Alonzi). All. Antonioli.

FOSSOMBRONE: Bianchini, Bianchi (83′ Fraternali), Procacci, R. Pandolfi (75′ L. Pandolfi), Urso (53′ Bucchi), Giunchetti (45′ Camilloni), Amerighi, Conti, Broso, Thiane, Casolla (71′ Kyeremateng). All. Fucili.

ARBITRO: Targhetta di Castelfranco Veneto.

RETI: 29′ Amerighi, 48′ Tomba, 78′ Carnevale, 90′ Broso.