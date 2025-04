Danni da fauna selvatica: operative le nuove procedure di risarcimento Coldiretti Marche: "Un passo avanti importante che consente, finalmente, di superare anni di incertezza e frammentarietà"

Addio alla carta, le denunce per i danni subiti dagli agricoltori da fauna selvatica diventano dematerializzate rendendo la procedura tracciata e più rapida anche per quel che riguarda il relativo risarcimento. Lo rende noto Coldiretti Marche che sta già formando i propri funzionari per garantire assistenza qualificata e puntuale.