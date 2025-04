Matteo Ricci termina il suo bike tour per ‘Ricucire le Marche’ ad Arquata del Tronto Il candidato PD alla presidenza regionale: "Senza aree interne non c’è futuro"

Tre giorni in sella, 201,81 chilometri percorsi, 40.400 pedalate, oltre 4.000 metri di dislivello superati, 450 kg di CO2 risparmiata, 80 ciclisti coinvolti e più di 1.000 persone incontrate lungo il percorso, Ricci chiude la sua cavalcata nell’entroterra, toccando 4 parchi regionali (Catria, Cucco, Sibillini, San Vicino e Confaito) e tutte le 5 province marchigiane passando per 20 comuni. Partito da Cantiano per Fabriano, poi direzione Camerino, Comunanza e infine Arquata del Tronto. Questi i numeri dell’iniziativa ’Ricucire le Marche’, il bike tour di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della regione Marche, che lo ha visto attraversare le aree interne della regione per toccare con mano le sfide che i cittadini vivono nel quotidiano: dalle crisi industriali all’alluvione fino al sisma, passando per un territorio che vuole rilanciarsi e diventare attrattivo per contrastare lo spopolamento.