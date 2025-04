Prende il via il 22 aprile il workshop gratuito di fotografia “Slow Time Vision” Prenotazioni aperte fino a sabato 19 aprile

125 Letture Cultura e Spettacoli

Il 22 aprile 2025 alla Factory ZeroZero Aps parte il workshop gratuito di fotografia stenopeica “Slow Time Vision”, laboratorio di tecnica fotografica artigianale, all’insegna dello slow photo, della sostenibilità e mindfulness.

Cinque appuntamenti volti alla realizzazione di una fotocamera stenopeica a testa per la produzione di una sola foto su carta alla gelatina d’argento ciascuno. Al concludersi del workshop i risultati e le produzioni avvenute durante il laboratorio saranno esposte in una mostra collettiva a giugno (data da definirsi).

Non sono richieste specifiche competenze per poter partecipare e il materiale necessario verrà fornito nel corso del laboratorio dalla visual artist Elisa Crostella, che seguirà tutte le fasi di questa attività che rientra nel progetto Radici, Rete Attiva per il Domani: insieme per una comunità integrata, finanziato dalla regione Marche con risorse Statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La partecipazione è gratuita, il laboratorio è rivolto non solo ai giovani under 35 ma anche a tutti coloro che amano sperimentare e condividere nuove esperienze.

Oggi la fotografia digitale o l’IA ci danno il massimo dei risultati con il minimo sforzo, ma ci fanno anche dimenticare l’origine delle tecniche e come svolgere determinate operazioni senza l’aiuto di macchine tecnologiche. Ecco l’idea di riappropriarci di tecniche originali, coniugando manualità e mindfulness, costruendo macchine fotografiche rudimentali per generare una sola fotografia artigianale. Massima gratificazione garantita dal poter seguire il processo a partire dalla produzione della macchina fotografica stessa (prediligendo materiali di riciclo) per la realizzazione di un unico, personale e irripetibile scatto.

Ma cosa significa fotografia stenopeica? Stenos opaios, derivazione greca che significa stretto foro. Attraverso la semplicità di un piccolo buco si ripercorrerà la storia e la preistoria della fotografia partendo dalle osservazioni di Aristotele. Ando Gilardi scrisse:” [..]Quando si crede di conoscere la storia dell’arte e si trova semplice insegnare quella della fotografia pensando sia breve. “L’equivoco è che in realtà la fotografia ha l’età della luce”. La nostra epoca è dominata dallo stress, la frenesia e l’innovazione tecnologica in esponenziale avanzamento ingloba sempre più le nostre vite. Un atto rivoluzionario può essere riscoprire la lentezza del processo analogico e tornare alla manualità dell’origine della fotografia, che inevitabilmente durante lo scatto di slow photo (in tempi lunghi di esposizione) permette di respirare e di radicarsi nel momento presente, trasformando il processo fotografico in una esperienza di mindfulness e di ascolto interiore.

I posti sono limitati. E’ richiesta l’iscrizione entro il 19 aprile contattando il 3737986040, oppure utilizzando il link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1E7OsPq_NgHkpNxwc9JnxJMQvdDFWER_b4BbqqtY0NdL4NA/viewform, o scansionando il QRCODE sulla locandina.