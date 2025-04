“Area ponte Garibaldi non bonificata” L'ing. Mauro Rognoli pone l'attenzione sull'ex-distributore IP in via Rossini e sulle operazioni di demolizione del ponte

In data 27 marzo 2025 sono state portate all’attenzione delle autorità competenti (ARPAM, Provincia, Comune) e per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona le modalità con la quale si sono eseguiti in Senigallia i seguenti lavori:

– messa in sicurezza permanente dei 3 serbatoi interrati contenenti idrocarburi siti in via Rossini 22 (ex punto vendita IP) non rispettando, sia quanto previsto dalle Linee Guida della Regione Marche allegate alla delibera n°1623 del 2 dicembre 2013 che il D.Lgs. 152/2006.

– demolizione del ponte Garibaldi non rispettando quanto previsto, sia dall’art. 192 del D.Lgs 152/2006, che testualmente recita:’ ’E’ vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee’’ che dell’art. 255 che vieta l’abbandono o l’immissione di rifiuti in acque superficiali dei rifiuti.

In ambedue interventi si evidenzia il mancato rispetto delle norme ambientali in vigore configurandosi dei reati che saranno valutati dalla Procura della Repubblica.

da: Ing. Mauro Rognoli