Selezione di 22 corti di autori palestinesi prodotta dal regista Rashid Masharawi Giovedì 3 aprile alla Piccola Fenice grazie a Confluenze, Nazra festival, Scuola di Pace, GSA, Rete per la Pace subito, ANPI

139 Letture Cultura e Spettacoli

L’associazione Confluenze, in collaborazione con Nazra festival, Scuola di Pace, GSA, Rete per la Pace subito, ANPI, organizza per Giovedì 3 aprile 2025 alle 21.15, alla Piccola fenice in Via Battisti 30 a Senigallia la proiezione di FROM GROUND ZERO di AA.VV., progetto di Rashid Masharawi, Palestina, 2024, 112’.

22 corti, della durata dai 3 ai 6 minuti, girati nel 2024 tra le macerie e sotto i bombardamenti di Gaza dagli allievi della scuola di Masharawi, uno dei principali protagonisti della seconda generazione del cinema palestinese.

22 storie che attingono a generi diversi – fiction, documentario, animazione, film sperimentale, metacinema, videoclip musicale -, accumunate dall’urgenza di testimoniare, di non dimenticare. Un polifonico affresco emotivo ed umano, che è documento storico di un genocidio e delle sue conseguenze esistenziali e psicologiche, ma soprattutto la potente dichiarazione politica e artistica di un popolo, che, dalla Nakba in poi, ha imparato ad aggrapparsi al futuro, rifiutandosi di sparire dalla Storia.

From Ground Zero è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Toronto, è giunto al Middle East Now di Firenze e al Torino Film Festival, approdando nella shortlist dei candidati agli Oscar per il Miglior Film Internazionale. Michael Moore gli ha accordato il proprio endorsement e la critica lo sta acclamando come rivoluzionario esempio di cinema-verità.

Ingresso ad offerta libera (parte dell’incasso sarà destinato alla fondazione per le famiglie gazawi dei registi, creata da Masharawi)