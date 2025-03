Senigallia ospita il convegno “Forza, Invecchiamento e Salute” Sabato 5 aprile alla Biblioteca Antonelliana

Il Comune di Senigallia e la Consulta dello Sport, l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Scuola di Scienze Motorie e il Panathlon club Senigallia organizzano il convegno dal titolo: “Forza, Invecchiamento e Salute; il mantenimento della forza in età avanzata” che si terrà sabato 5 aprile dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso la Sala conferenze della Biblioteca Antonelliana.

L’evento è finalizzato ad approfondire alcune importanti tematiche sull’importanza dell’allenamento fisico in età avanzata; infatti, in questo periodo della vita il corpo umano subisce numerosi cambiamenti fisiologici che influenzano la forza muscolare e la funzionalità fisica.

Un focus particolare sarà sulla “sarcopenia”, la perdita naturale della massa e della forza muscolare che si verifica con l’invecchiamento. Questa condizione può compromettere la mobilità, aumentare il rischio di cadute e fratture e ridurre l’autonomia. L’allenamento di forza aiuta a rallentare o prevenire la sarcopenia, mantenendo i muscoli robusti e funzionali. Mantenere la forza fisica può aumentare l’autostima e la fiducia in sé stessi, poiché permette di svolgere le attività quotidiane in modo indipendente e con meno difficoltà. Questo senso di autonomia è fondamentale per il benessere psicologico.

Attraverso l’adozione di programmi di allenamento di forza, attività quotidiane e una dieta equilibrata, gli anziani possono preservare la loro forza muscolare e godere di una migliore qualità di vita.

Relatori:

Programma

“Aspetti medico sportivi dell’efficienza fisiologica degli anziani”

Dott. Danilo Gambarara,

Referente di Area Medica della Scuola Regionale dello Sport delle Marche CONI.

Dipartimento di Scienze Biomolecolari Medicina dello Sport Scienze Motorie Sportive e della Salute, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

“Attività fisica adattata nell’anziano: come allenare forza e resistenza muscolare”

Prof. Francesco Lucertini,

Scuola di Scienze Motorie, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

“Le conseguenze della fragilità ossea nell’anziano”

Dott.ssa Fabiana Magrini,

Medico di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Senigallia.

Link prenotazioni: https://prenotazioni.comune.senigallia.an.it/servizi/politiche-sportive/ Info Ufficio politiche Sportive: sport@comune.senigallia.an.it – 0716629456.

Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta streaming al seguente link: https://senigallia.civicam.it/live770-Forza-Invecchiamento-e-Salute-il-mantenimento-della-forza-in-etaa-avanzata.html.