Seconda edizione per Salone Editoria Marche L'inaugurazione del Sem25 è in programma sabato 22 marzo alle ore 11 nella sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona - VIDEO

Taglio del nastro per la seconda edizione del Salone editoria Marche in programma per sabato 22 marzo alle ore 11 nella sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona.

Interverranno il Presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini, il Direttore artistico del Sem, Domenico Minuto, e il Direttore responsabile della collana “Quaderni del Consiglio regionale”, Giancarlo Galeazzi.