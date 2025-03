Attuazione PNRR – Missione 6 Salute: “Ritardi cronici su territori di Senigallia ed entroterra” Mangialardi: "Dov'è l'assessore agli annunci Baldelli? Palazzina dell'Emergenza: finora usata solo motosega per tagliare i pini"

Il Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia, di cui in passato era stato Presidente l’attuale Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti (secondo cui tutti i mali della sanità senigalliese erano da attribuire al sottoscritto e a Fabrizio Volpini), ha denunciato in questi giorni i ritardi nella realizzazione della Palazzina del Pronto Soccorso, progetto inserito tra quelli da terminare e rendicontare entro il Giugno 2026 nel contesto dei finanziamenti del PNRR – Missione 6 Salute.

In effetti, l’iter è fermo alla fase di progettazione e ha già subito modifiche peggiorative: non ci sarà infatti spazio per la sede del 118. Stando ai dati Open PNRR, a partire dall’inizio della procedura 3 anni fa (23 febbraio 2022 coincidente con l’approvazione dell’aggiornamento della DGR n. 140/22 “Masterplan dell’Edilizia Ospedaliera”) sono stati effettuati pagamenti pari al 3,35% del finanziamento Pnrr complessivo. Peccato che sia trascorso già il 70% del tempo a disposizione. Il tempo stringe e risulta davvero difficile immaginare che con la lentezza dimostrata fino ad oggi, in poco più di un anno si riuscirà ad affidare, effettuare e rendicontare i lavori dopo che in 3 anni non si è riusciti nemmeno a ultimare la progettazione.

Le cose non vanno meglio per le Case di Comunità. Sempre per restare sul territorio della Valle del Misa è in gravissimo ritardo anche la realizzazione della Casa di Comunità hub di Corinaldo. A tre anni dall’inizio della procedura (14 febbraio 2022 con l’approvazione della Dgr 114/22 “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”), sono stati effettuati pagamenti solamente per lo 0,78% del finanziamento PNRR complessivo Un dato addirittura inferiore a quello complessivo regionale per le Case di Comunità delle Marche, una triste classifica che vede la nostra Regione tra le ultime in Italia con solo il 7,73% del budget PNRR speso ad oggi (ultimi dati disponibili forniti dal Governo per il mese di febbraio 2025 dal monitoraggio dello Stato di avanzamento procedurale e finanziario degli investimenti della Missione 6 Salute).

Questi sono i fatti, incontestabili e inequivocabili, che certificano il fallimento della Giunta Acquaroli nell’attuazione del PNRR.

Poi, però, ci sono gli annunci, le promesse, le pacche sulle spalle: qui invece la Giunta Acquaroli è imbattibile. Stando agli annunci, l’assessore Baldelli ha già inaugurato la palazzina dell’emergenza-urgenza di Senigallia: invece di usare le forbici per tagliare il nastro, però, ha usato la motosega per tagliare i pini. La cittadinanza senigalliese può dichiararsi soddisfatta: qualcosa è stato fatto, non è vero che la Giunta regionale è inerte. Al contrario, sarà pure assente nel realizzare le opere che servono, ma è attivissima nel fare danni.

Se non arriva prima di subito una svolta nettissima e una accelerazione mostruosa, Senigallia rischia di perdere per sempre la messe di milioni di euro messi a disposizione dall’Unione Europea per la manifesta incapacità della Giunta Acquaroli di spendere e mettere a terra quelle risorse. Sarebbe una beffa e un danno gravissimo al nostro sistema sanitario.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche