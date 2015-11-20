Logo farmacieFarmacie di turno


Senigallia Concerti 2025/26 - Stefano Di Battista Quintet - 17 gennaio 2026

Quinta vittoria di fila della Goldengas Senigallia

L'andata si chiude con 10 vittorie e 4 sconfitte e il secondo posto in coabitazione

Arriva la quinta vittoria consecutiva per la Goldengas che chiude un convincente girone di andata con un bilancio di 10 successi e 4 sconfitte. 
 

Ma a Canosa, sul campo dell’ultima in classifica, è stata tutt’altro che facile: match bello da vedere per il caloroso pubblico locale come testimonia il punteggio alto, molto meno per i coach perché le difese concedono davvero troppo specie nei primi 20’. 
 
Goldengas avanti 24-26 e poi 52-53.
 
Senigallia, senza l’influenzato Sirri, prova a scappare più di una volta ma non ci riesce mai. 
 
Dopo la pausa lunga, Canosa non segna per 4′, il quintetto di Petitto sale sul 52-62 poi viene riavvicinato e al 30′ si è sul 71-75.
Sembra la volta buona nel finale, perché a 3’ dalla fine conduce 75-87, ma Canosa pareggia di nuovo, a 89, complice qualche scelta rivedibile dei senigalliesi. 
 
Fallo su Giampieri, il capitano fa 2/2 ai liberi (89-91); Sablich sbaglia il canestro del successo, sull’ultimo possesso locale Sipovac fallisce malamente la tripla della disperazione che sarebbe valsa la vittoria pugliese.
 
CANUSIUM CANOSA:
Perella, Di Camillo 23, Zaiets 16, Sipovac 9, Falappi; Gauzzi 24, Vernich, Ciociola, Ogbeifo ne, Lucadamo 17.
All. Corvino
 
GOLDENGAS SENIGALLIA:
Battisti 2, Giampieri 13, Sablich 15, Foglietti 17, Cicconi Massi 13; Di Francesco 2, Clementi 15, Fabbri 3, Bomprezzi ne, Tourn 11.
All. Petitto
Arbitri:  Candeloro di Chieti e Galieri di Campobasso
Parziali: 24-26 52-53 71-75 89-91
 
Classifica
(15° Giornata)
Matelica 22; Porto Recanati, Civitanova, Recanati, Senigallia 20; Bisceglie 17; Jesi 16; Forlimpopoli, Pescara, Vasto 10; Termoli 9; Bramante Pesaro, Gualdo Tadino 8; Val di Ceppo, Canosa di Puglia 6.
Andrea Pongetti
Pubblicato Lunedì 12 gennaio, 2026 
alle ore 10:13
