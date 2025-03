Rebecchini e Mugianesi nominati vice-segretari di Forza Italia Senigallia Il coordinatore Paradisi annuncia la prima iniziativa del nuovo corso dentro i civici: "Prestissimo un incontro con Olivetti"

Il neo coordinatore di Forza Italia Senigallia Roberto Paradisi ha nominato i due vice-segretari che lo affiancheranno nel nuovo percorso azzurro che coinvolge nell’azione politica diretta le forze civiche sempre rappresentate dal professionista senigalliese.

I due vice-segretari saranno Luigi Rebecchini (consigliere comunale di Forza Italia) e Maurizio Mugianesi, già portavoce dell’associazione Unione Civici Marche e, da sempre, esponente di spicco della cultura liberale nella nostra regione.

“Due profili di alto livello – ha commentato il coordinatore Paradisi – che con me coordineranno la nuova segreteria”. Subito una prima iniziativa: “Nei prossimi giorni chiederemo un incontro al Sindaco Olivetti per presentare al primo cittadino il nuovo assetto di Forza Italia e per un chiarimento ampio sull’azione amministrativa della Giunta e in ordine ad una necessaria verifica programmatica”.