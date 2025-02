La Lega Navale Italiana di Senigallia ha rinnovato i suoi organi sociali Le elezioni si sono tenute lunedì 17 febbraio presso la sede dell'associazione

Nella serata del 17/02/2025 si sono svolte presso i locali della Lega Navale di Senigallia le elezioni volte a definire il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri che amministreranno e guideranno la locale sezione per il prossimo triennio.

Ricordiamo che la Lega Navale Italiana è una associazione che opera a livello nazionale attraverso 254 strutture periferiche che in modo capillare coprono tutto il territorio italiano. Si tratta quindi di una realtà associativa di assoluto rilievo che nella struttura presente al porto di Senigallia trova, ormai da più di 40 anni, una sezione che persegue gli obbiettivi statutari quali la divulgazione e la promozione della passione per il mare e della cultura marinaresca, la tutela ambientale e l’inclusione sociale.

La serata del 17/02/2025 è stata arricchita dall’Ammiraglio Fazioli, delegato regionale, che ha illustrato le recenti attività perseguite dalla L.N.I. come ad esempio il recupero delle barche utilizzate per l’immigrazione clandestina al fine di utilizzarle per attività sociali legate al mare, l’importanza di stringere collaborazioni con le scuole, l’obbiettivo di promuovere attività nelle acque interne presenti nelle Marche per estendere le attività oltre la costa.

A seguire l’Assemblea è proseguita con la presentazione da parte del Consiglio uscente delle tante attività effettuate nell’ultimo triennio che ha visto un ampliamento dei temi proposti. Infatti oltre ad iniziative prettamente nautiche come i corsi di vela su barche da crociera, i corsi di vela su derive per ragazzi ed adulti e corsi specifici come ad esempio quelli dedicati all’ormeggio ed all’ancoraggio; sono state promosse anche attività presso le scuole, iniziative di natura ambientale, di inclusione sociale, di raccolta fondi , di sensibilizzazione sulla violenza di genere e non da ultimo attività di divulgazione scientifica, culturale e racconti di viaggio. Tutto questo grazie anche a delle nuove collaborazioni che la Sezione di Senigallia ha stretto con l’attivo tessuto associativo presente sul nostro territorio. A chiusura del suo lavoro il Consiglio uscente ha presentato il bilancio consuntivo 2024, il preventivo 2025 ed una piccola fotografia contabile al 17/02/2025 quale passaggio di consegne tra Consiglio uscente ed entrante.

Votati i bilanci, il Consiglio uscente si è congedato dal suo triennio ed il testimone è passato ai candidati per il nuovo Consiglio, che hanno espresso l’intenzione di proseguire sulla rotta sin qui tracciata arricchendola con nuove tematiche fino ad ora non affrontate ed una più stretta collaborazione con le scuole, questo grazie ai due delegati scolastici che si possono contare tra le file dei soci.

A conclusione si è entrati nel vivo delle elezioni e dopo le votazioni con il conseguente scrutinio, Vi presentiamo i nuovi organi sociali che governeranno la sezione per i prossimi tre anni.

Consiglio Direttivo: Sandro Mei (Presidente), Mauro Meridiani (Vice Presidente); Francesco Argese (Testoriere), Marco Baldini (segretario), Federico Giacomucci (delega allo Sport), Roberto Briganti, Cinzia Cingolani (sostituta), Marco Pascucci (sostituto), Giacomo Sebastianelli (sostituto).

Revisori dei Conti: Fabio Fagnani (Presidente), Franco Santini, Andrea Corvo, Paolo Stendella (sostituto).

Collegio dei Probiviri: Patrizio Clementi (Presidente), Lorenzo Filonzi, Flavio Delmoro, Luca Coppari (sostituto).

Auguriamo a tutti i soci facenti parte degli organi sociali il nostro migliore augurio di buon lavoro!