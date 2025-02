A Senigallia la prima di “Prova a prendermi”, musical tratto dall’omonimo film Sabato 22 febbraio in scena Claudio Castrogiovanni e Tommaso Cassissa per la regia di Piero Di Blasio

204 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 22 febbraio, a conclusione della residenza di allestimento realizzata in collaborazione con Bottega Teatro Marche, il Teatro La Fenice di Senigallia propone il musical “Prova a prendermi“ interpretato da Claudio Castrogiovanni e Tommaso Cassissa per la regia di Piero Di Blasio.

A Senigallia in unica data per le Marche, “Prova a prendermi”, è in abbonamento nella stagione teatrale proposta da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Dopo repliche in tutto il mondo, “Catch me if you can” arriva nei teatri italiani. Tratto dal film con Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, lo spettacolo mette in scena la storia vera di Frank Abagnale Jr che, negli anni ’60, riuscì a imbrogliare l’America per realizzare il proprio sogno di successo.

Il racconto del giovane truffatore, arrestato dall’Agente dell’FBI (e poi amico) Carl Hanratty, è stato preso e adattato per il teatro grazie alla maestria dei più illustri compositori e scrittori americani: Terrence McNally ha firmato il libretto e Marc Shaiman e Scott Wittman i testi e le musiche. Dopo repliche in tutto il mondo finalmente, per la prima volta, arriva nei teatri italiani: Alessandro Longobardi è lieto di annunciare questa anteprima assoluta per l’Italia, in accordo con Music Theatre International.

Adattamento e regia sono di Piero Di Blasio. Le coreografie sono di Rita Pivano, le scene di Lele Moreschi, i costumi di Francesca Grossi, le luci di Emanuele Agliati. La produzione è di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni in accordo con Music Theatre International. La residenza di allestimento a Senigallia è realizzata in collaborazione con Bottega Teatro Marche.

Biglietti Teatro la Fenice (tel. 071/7930842 e 335/1776042), biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21. ***