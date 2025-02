La Vigor Senigallia attende la Fermana. Edoardo Furini: “Servirà la testa di Chieti” Parla il centrocampista rossoblù in vista del derby marchigiano al "Bianchelli" di domenica 9 febbraio

154 Letture Sport

La Vigor Senigallia torna allo stadio Bianchelli per un derby ricco di contenuti come quello con la Fermana. Una sfida di prestigio, di cartello e che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni marchigiane. Appuntamento valido per il sesto turno del girone di ritorno, da disputare allo stadio Bianchelli. Domenica 9 febbraio, ore 15.

Edoardo Furini, uno degli ultimi arrivati in rossoblu, traccia il punto della situazione: “Ci attende una partita importante, che affronteremo con la testa giusta, proprio come abbiamo fatto nell’ultima gara con il Chieti. La prestazione in Abruzzo è valsa un punto che comporta fiducia in vista del prossimo appuntamento con la Fermana. Il mio debutto da titolare? Mi auguro di aiutare la squadra al fine di raggiungere più punti possibili. Mi sono ambientato benissimo, ringrazio la società, lo staff e i compagni perché mi hanno riservato un’accoglienza bellissima”.

Il centrocampista, debuttante a Chieti, carica l’ambiente: “Possiamo definire quello con la Fermana uno scontro diretto, perché è giusto guardare avanti ma lo è altrettanto controllare ciò che accade alle nostre spalle. Vogliamo staccarci il più possibile dalla zona playout”.