Consegnati ai Vigili del Fuoco 200 kit con dispositivi di protezione individuale Il materiale è stato fornito dal Comitato Marche della Croce Rossa Italiana

Con una breve cerimonia è stata formalizzata la consegna, presso la sede della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, di 200 kit contenenti dispositivi di protezione individuale da parte del Comitato Marche della Croce Rossa Italiana. Ogni dotazione contiene, tra le altre cose, una tuta di categoria III, una mascherina FFP3, 3 paia di guanti specifici per diversi usi in base alla fattispecie d’intervento ed un sacco rifiuti per il contenimento di quanto usato e potenzialmente contaminato.

Tale dotazione sarà messa a disposizione per le attività a cui è chiamato ad operare il N.I.A.T. (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e rappresenta il frutto di un’importante sinergia che si realizza tra istituzioni dello Stato.

Alla presenza del Direttore regionale Cristina D’Angelo e del responsabile Marche del nucleo investigativo Vincenzo Vannarelli, il materiale è stato consegnato da Marco Motta, delegato dal Presidente regionale della Croce Rossa Rosaria Del Balzo Ruiti.