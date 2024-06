A piccoli passi. Famiglie…. in Centro Al via nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 8 un progetto in collaborazione con la Cooperativa Sociale Casa della Gioventù

190 Letture Cronaca

Parte il “Centro per le Famiglie – A piccoli passi” dell’Ambito Territoriale Sociale 8. Il progetto, approvato dal Comitato dei Sindaci, finanziato dalla Regione Marche tramite il Fondo Famiglia, sarà realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Casa della Gioventù.

L’obiettivo è quello di creare luoghi ed opportunità attraverso percorsi di supporto individuale ed esperienze di gruppo in cui attori istituzionali e non, si uniscono per promuovere il benessere, lo sviluppo delle famiglie e sostenere la genitorialità.

Che cos’è il Centro per le famiglie

Il Centro per le Famiglie è un servizio volto a supportare le famiglie nel loro ruolo educativo, sociale e di cura in tutte le fasi del ciclo di vita, specialmente durante eventi critici inaspettati. Promuove iniziative di mutuo aiuto ed attività di informazione.

Si rivolge a tutte le famiglie con figli da 0 a 18 anni, comprese famiglie monoparentali, giovani coppie, famiglie immigrate e altri nuclei familiari che si trovano ad affrontare difficoltà temporanee o desiderano approfondire aspetti legati alla famiglia e alla crescita dei figli.

Cosa offre il Centro per le famiglie

Il Centro offre diversi servizi gratuiti per le famiglie residenti nei Comuni dell’ATS 8 – Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli – come lo Sportello Informafamiglie, Tempo per bambini e famiglie, Consulenza sullo sviluppo, Mediazione familiare, Sostegno psicologico, Percorsi psicoeducativi per genitori e Consulenza legale in diritto di famiglia.

Già da luglio è attivo lo sportello informafamiglie sul territorio di Senigallia, Corinaldo e Ostra Vetere, e, entro, la fine del mese si porterà a termine l’attivazione degli sportelli in tutti i restanti Comuni dell’ATS 8. Sono inoltre previste due mattinate al mese dedicate alla consulenza da parte di professionisti specializzati nella neuropsicomotricità e in logopedia. Riteniamo infatti che la prevenzione e l’intervento precoce possono fare la differenza nel percorso evolutivo di un bambino. Invitiamo quindi i genitori di bambini di età compresa tra 0 e 6 anni a prenotare un appuntamento, le professioniste saranno disponibili per rispondere a dubbi, perplessità, curiosità, sullo sviluppo del proprio figlio.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni è possibile contattare la referente al servizio al numero 3386776905 o inviare un’email a centroperlefamiglie@casadellagioventu.it. La sede principale è si trova in Via Cagli 18 – 60019 Senigallia (AN), ma alcuni dei servizi previsti, saranno disponibili in tutti i Comuni del territorio.

Il Coordinatore

Ambito Territoriale Sociale 8

Giuseppina Campolucci