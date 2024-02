Il Summer Jamboree 2024 di Senigallia in calendario a cavallo tra luglio e agosto "Svelate" alla BIT di Milano le date dell'edizione numero 24

Chi si trovasse alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano nelle giornate tra il 4 e il 6 febbraio 2024, avrebbe “in anteprima” l’annuncio delle date di svolgimento dell’edizione numero 24 del Summer Jamboree: l’evento che da quasi un quarto di secolo impazza nell’agosto di Senigallia.

Un agosto che, per l’edizione ora in cantiere, sarà meno caratterizzato dalle tinte e dalle musiche anni ’40 e ’50 dell’America del rock’n’roll, visto che il calendario “impone” uno svolgimento del festival più spostato verso i giorni finali di luglio: il via è previsto per sabato 27 luglio, il gran finale per domenica 4 agosto.

Lo si apprende, dato che non è ancora stata data una comunicazione ufficiale, proprio curiosando tra gli stand della Regione Marche alla BIT di Milano, dove sono presenti i primi volantini che pubblicizzano l’edizione 2024 del Summer Jamboree, nei quali campeggia l’immagine della Rotonda a Mare davanti alla quale sono illustrate alcune auto d’epoca americane e su cui sono ben evidenti le date del festival.