Massimo Mazzieri alla direzione Ast In servizio subito come direttore socio sanitario

157 Letture Cronaca

Da oggi è in servizio in qualità di Direttore Socio Sanitario il Dr. Massimo Mazzieri. Con la sua nomina l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona completa tutte le figure che compongono la Direzione Strategica aziendale.

Il Dr. Mazzieri ha una lunga carriera nel settore della salute e porta con sé una vasta esperienza e competenza che promettono di contribuire in modo significativo alla crescita e all’efficienza della AST.

La nomina era stata ufficializzata con la Determina n.1871 del 27 dicembre 2023 ed era stata accolta con entusiasmo da parte della comunità medica e degli operatori sanitari. Il Direttore Socio Sanitario riveste un ruolo di cruciale importanza nell’organizzazione, sovrintendendo agli aspetti connessi alla gestione sanitaria e sociale dell’azienda. “Il Dr. Massimo Mazzieri – affermano dalla Direzione AST – con un percorso formativo consolidato, ha dimostrato nel corso degli anni di essere un professionista capace di affrontare le sfide complesse del settore sanitario. La sua esperienza pregressa e le competenze specialistiche saranno determinanti nell’implementare nuove strategie e progetti volti a ottimizzare i servizi offerti dall’azienda”.

Il Dr. Mazzieri ha una Laurea in Scienze delle Professioni Sanitare Area tecnica alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova, e Master sia di primo sia di secondo livello, nonché corsi di formazione sul nuovo DM 77 presso la SDA Bocconi. E’ stato Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Tecnica presso l’Asur Marche e da questo mese di gennaio era in servizio presso la AST di Macerata. Ha lavorato presso la Regione Marche, è nel Gruppo di Autorizzazione ed Accreditamento Regionale dal 2021, componente dell’Osservatorio ECM Marche e fa parte del Gruppo HTA sempre della Regione Marche.

Il Direttore Socio Sanitario collabora, nell’ambito della Direzione Strategica, al governo dell’Azienda ed è referente per l’elaborazione di modelli di rete che favoriscano l’integrazione delle funzioni sanitarie, sociosanitarie e sociali; collabora dunque in stretto contatto con la Direzione sanitaria, elabora ed implementa le strategie e le azioni relative ai programmi socio sanitari aziendali, rivolti ai soggetti deboli e in forte integrazione con l’attività dei Comuni attraverso gli Ambiti Sanitari Territoriali. Collabora con i Distretti assicurando omogeneità di intervento nei diversi territori ed una sempre maggior qualificazione dei servizi socio sanitari; ricerca soluzioni organizzative finalizzate al raggiungimento della migliore integrazione sociosanitaria con particolare riferimento al campo degli anziani, della salute mentale, delle dipendenze patologiche, dell’infanzia, dell’adolescenza e della maternità.

“L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona – afferma l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – attraverso questa nomina, dimostra l’impegno continuo verso la governance sanitaria ed il benessere della comunità puntando alla collaborazione tra i vari settori della sanità e delle sue realtà”.