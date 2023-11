Contributi per strade di Comuni e Province, premiati 36 progetti da Regione Marche Baldelli: "Risorse salgono a 90 milioni (120 con cofinanziamenti) per Enti locali". Non figurano Senigallia e Comuni dell'entroterra

219 Letture Politica

“90 milioni di euro in 36 mesi, 120 se consideriamo il valore degli interventi attivati con i bandi. Sono le risorse della Regione Marche, attraverso l’azione dell’assessorato alle Infrastrutture, destinate a Comuni e Province per il miglioramento della rete viaria e della sicurezza stradale nelle nostre città, oltre che per la riqualificazione degli spazi urbani e la salubrità degli ambienti scolastici.

La Giunta Acquaroli dà forza alla filiera istituzionale per trasformare i progetti in fatti concreti e realizzare infrastrutture sicure, sostenibili e di qualità”.

E’ il commento dell’assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici Francesco Baldelli nel corso della presentazione della graduatoria relativa al bando per la concessione di contributi a Comuni e Province per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale, tra cui nuove strade o messa in sicurezza di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali, per un totale complessivo di 6,5 milioni di euro.