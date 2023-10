Welfare di Marca: un progetto di rilevanza nazionale Riconoscimento nazionale ricevuto dal progetto dell'Unione Le Terre della Marca Sènone

173 Letture Politica

Non capita spesso che un progetto nato dal basso e in un territorio italiano non particolarmente famoso assuma, in ambito specialistico, rilevanza nazionale. Invece stavolta è accaduto!

Si tratta di Welfare di Marca, programma di welfare territoriale integrato, avviato nel 2021 dall’Unione intercomunale Le Terre della Marca Sènone, costituita da tutti i Comuni del circondario Misa-Nevola, e oggi ricompreso tra i sei progetti, particolarmente interessanti e innovativi, nel volume a cura di Tiziano Treu “Welfare aziendale” collana guide operative di IPSOA (ed. Wolters Kluwer Italia, ed. 2023).

Oltre al nostro progetto, lo studio prende in considerazione “Agriwel” (Lombardia), iniziativa nata per introdurre il welfare nelle imprese agricole, “Oristano Welfare District” (Sardegna) promosso dai Consulenti del Lavoro locali, la “rete dell’Unione Terre d’Argine” avviata dalla Regione Emilia-Romagna, “Valoriamo” promosso dalla Provincia di Lecco e sostenuto dalla Fondazione Cariplo e, infine, “Welldone” che raggruppa 16 aziende medio-grandi della Provincia di Parma.

Nel terzo capitolo del libro, dal titolo: Welfare aziendale e territorio tra reti di domanda, reti di offerta e reti multi-attore, gli autori, Franca Maino Direttrice di “Percorsi di secondo welfare” nonché Professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano e Valentino Santoni ricercatore di “Percorsi di secondo welfare”, descrivono che questi progetti generano tre ordini di vantaggi:

1. La creazione di “un contesto più coeso, in cui gli attori locali collaborano in maniera virtuosa”;

2. Offrono alle imprese “maggiori opportunità per sperimentare policy innovative” che le rendono più competitive sul mercato;

3. Costruiscono una rete di offerta che da luogo “ad un ritorno economico per il territorio”.

Queste osservazioni sono in realtà già presenti sin dalle premesse di Welfare di Marca, tuttavia che ciò abbia ottenuto un riconoscimento così autorevole non appare certo irrilevante, conferma infatti la validità dell’impegno istituzionale condiviso da tutti i Sindaci dell’Unione e del sostegno ricevuto dalle Categorie Economiche e Sindacali.

Coloro che sono interessati al progetto, potranno utilmente consultare il sito web www.welfaredimarca.it dove trovare tutti i riferimenti utili, mentre quanto al libro citato ci si potrà rivolgere all’editore.

da Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone”