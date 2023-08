Ferragosto e le grigliate di carne: gusta la qualità di Vinz Ordina ora e delizia i tuoi sensi con prodotti preparati dalla Macelleria da Vinz in via Marche 49 a Senigallia

L’aria di Ferragosto si fa sentire e con essa l’irresistibile richiamo delle grigliate di carne, un’arte che unisce famiglie e amici in ogni angolo del paese. Sia che siate in campagna, in barca o in spiaggia, la griglia diventa il cuore pulsante di ogni festa.

In vista di questa gioiosa stagione, Vinz è entusiasta di offrirvi una selezione impeccabile di prelibatezze che porteranno sapore e allegria alle vostre grigliate. Abbiamo pensato a tutto, così potrete godervi appieno ogni istante senza dovervi preoccupare di nulla.

Le nostre salsicce, pregiate e gustose, sono pronte per accogliere il calore della griglia e regalarvi quel profumo irresistibile che rende unica ogni festa. Le costarelle, tenere e succulente, vi regaleranno bocconi di puro piacere, mentre l’agnello, con il suo sapore inconfondibile, diventerà il protagonista indiscusso della vostra tavola.

Gli spiedini, una sinfonia di colori e sapori, sono pronti per un viaggio attraverso le fiamme, regalandovi un’esperienza gastronomica avvolta da una leggera brezza estiva. E per coloro che amano i sapori audaci, i fegatelli sono un’eccellenza che non potete lasciarvi sfuggire.

E così, con ogni briciola di carne che si posa sulla griglia, voi festeggiate, sorridete, create ricordi indimenticabili. La gioia di Ferragosto trova la sua massima espressione nel sapore autentico di ciò che cucinate e condividete.

Quindi, preparatevi a vivere Ferragosto come mai prima d’ora, con Vinz al vostro fianco, pronto a portare la qualità e la passione di sempre nella vostra esperienza culinaria. Che sia in campagna, in barca o in spiaggia, sappiate che il nostro impegno è far sì che ogni momento sia una celebrazione del gusto e della gioia.

Inoltre, siamo felici di annunciare che è possibile ordinare i nostri prodotti per le vostre grigliate direttamente per telefono. Per rendere il vostro processo di ordinazione più semplice e conveniente, ecco i dettagli di contatto: Telefono: 071 792 4573 Cellulare: 349 151 7015 Via Marche 49, Senigallia (AN)

Saremo lieti di assistervi e prendere le vostre ordinazioni con la massima attenzione.

Ecco gli orari di apertura della Macelleria da Vinz, in modo da potervi servire al meglio:

Lunedì: 07:30–13:00, 16:30–19:45

Martedì: 07:30–13:00, 16:30–19:45

Mercoledì: 07:30–13:00, 16:30–19:45

Giovedì: 07:30–13:00

Venerdì: 07:30–13:00, 16:30–19:45

Sabato: 07:30–13:00, 16:30–19:45

Domenica: Chiuso

Auguriamo a tutti un Ferragosto all’insegna del buon cibo, dei sorrisi e della compagnia. Che la vostra grigliata sia indimenticabile!

