Insulti a Chantal Bomprezzi per aver partecipato alla pastasciutta antifascista Solidarietà di Anpi Senigallia

Le cronache dell’epoca raccontano che

“il 26 nessuno lavora. Le città sono imbandierate.Accanto a quelle tricolori appaiono le prime bandiere rosse.”



Il giorno dopo il 25 luglio 1943 c’è ancora euforia per la caduta del fascismo.

Il 25 luglio 2023, 80 anni dopo, noi ringraziamo chi ha permesso lo svolgersi della serata.

Dal contributo di Coop Alleanza ai volontari, al direttivo ANPI operosissimo, a Francesca e chi è stato in cucina, a tutte le amiche e gli amici che hanno aiutato a servire il vino, l’acqua e la pastasciutta, ai Compagni di Strada che curano anche il giardino sotto il cippo di Federico Paolini al Ponte Rosso, al Trio Diatona che ci ha accompagnato musicalmente, agli ospiti che ci hanno scelto come la Presidente del Provinciale Nicia Pagnani e la Professoressa Carla Marcellini, Vice presidente dell’Istituto Storia Marche. Il cui appello sul rischio chiusura dell’Istituto per mancato rinnovo di finanziamenti dalla Regione e la cui petizione, ricordiamo, si può firmare qui: https://www.change.org/p/dopo-2-anni-di-tagli-l-istituto-storia-marche-rischia-di-scomparire-con-i-suoi-40m-volumi

Le sensazioni sono state quelle intraviste qualche mese fa, durante il 25 aprile. Tante persone che ci hanno raggiunto, tante persone che hanno voluto esserci perché esserci non è solo una presa di posizione ma è importante,anche non tesserati e iscritti che festeggiando con noi hanno sottolineato che l’antifascismo vive, che il 25 luglio va festeggiato e non è solo un giorno qualunque di fine mese.

Via Oberdan era piena di gente, di vita, di risate, di chiacchiere, di gioia come fu 80 anni fa.

Siamo ancora emozionati e contenti.

Siamo ancora più convinti che ricorrenze come la Pastasciuttata Antifascista siano

fondamentali, a maggior ragione dopo i commenti fascisti, violenti e inappropriati, scritti contro la segretaria del PD Regionale Chantal Bomprezzi sotto un post sui social nel quale condivideva con gioia il motivo della sua presenza alla nostra serata.

Ringraziamo la segretaria di aver scelto il nostro evento ed esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà.

Vi aspettiamo in sede in via Gherardi 18 da settembre e, soprattutto, vi aspettiamo all’Arena Gabbiano il 30 agosto in collaborazione con il Cinema Gabbiano per la proiezione del documentario pluripremiato “La marcia su Roma” del regista Mark Cousins. Ore 21,30, 3.50 euro.

Nel frattempo, buona estate antifascista.