“Energia Regione Marche”, strategie e finanziamenti per un futuro sostenibile L'assessore regionale Antonini: "Rispettando l'ambiente e con un uso diverso delle fonti energetiche si può produrre ricchezza"

Due obiettivi: ridurre di almeno il 40% il consumo finale di energia e del 42,5% il consumo di energia primaria e aumentare al 45% la quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali. Questo è quanto dettano le linee europee in materia di energia. Di questo si è parlato mercoledì 31 maggio a Sant’Urbano, nei presi della splendida abbazia benedettina, nel Comune di Apiro (MC), all’interno dell’edificio che ospitava la vecchia scuola rurale ora di proprietà dell’azienda Loccioni che ha ospitato il convegno organizzato dalla Regione Marche, per parlare di strategie e finanziamenti in vista dell’adozione del nuovo Piano regionale per l’Energia e il Clima (PREC 2030).