Biennale di fotografia di Senigallia, programma del 19 maggio Ecco gli appuntamenti di venerdì 19, dopo un giovedì 18 già denso di iniziative

Una giornata intensa e piena di appuntamenti quella del 18 maggio a San Rocco in cui Daniel Girardin ha tenuto un’interessante conferenza sul tema degli archivi fotografici, Jean Paul Avice ha invece affrontato i dubbi e le incertezze di Charles Baudelaire rispetto alla fotografia.

Il pomeriggio ha visto come protagoniste le due fotografe di fama internazionale Sue Park e Sandy Skoglund che, in collegamento da New York, ha lungamente descritto il propria visione della fotografia. Contestualmente tre grandi collezionisti francesi hanno parlato delle loro opere esposte nelle mostre di Palazzetto Baviera.

Continuano gli appuntamenti per la seconda giornata della Biennale di Senigallia Città della Fotografia.

Venerdì 19 si aprirà alle 9,00 a Palazzetto Baviera con un intervento di Solange Brand, fotografa francese che negli anni Sessanta ha documentato come testimone diretta i cambiamenti epocali in corso nella Cina del tempo producendo le uniche fotografie a colori di questo importante evento storico. Segue, alle 10,15 un interessante incontro su un nuovo progetto di Cristiana Colli, che coinvolge la Rocca Roveresca di Senigallia, in cui Luigi Gallo Direttore della Direzione Regionale Musei Marche, Carlo Birrozzi direttore del’ICCD e Alessandra Pacheco Direttrice della Rocca Roveresca converseranno sui progetti fotografici ospitati nel monumento.

La mattinata si concluderà alle 11,15 con un intervento dedicato alla mostra didattica che nei giorni della Biennale sarà visitabile nello spazio “Visionara – Sale Carlo Emanuele Bugatti”.

Conservazione e Memoria saranno i temi portanti del pomeriggio alla Rotonda Mare. Alle 15.30 interverranno i Direttori di Fondazioni ed Archivi internazionali quali la Fondazione Doisenau, la Fondazione Morath, la Fondazione Schapiro e ovviamente l’Archivio Mario Giacomelli. A seguire, alle 18.15, un importante omaggio a Pierre Apraxine, colui che ispirò e istituì la collezione Gilman ora confluita nel Metropolitan Museum di New York. Seguirà il workshop “L’autoritratto nella sfera di cristallo”, con Enea Discepoli e Patrizia Lo Conte.

L’appuntamento serale di Venerdì prevede invece la proiezione del film “Infinito: L’universo di Luigi Ghirri”, alle 21 presso la Sala del Cinema Gabbiano (unico evento a pagamento), il film verrà introdotto da una conversazione di Stefano Schiavoni con Matteo Parisini, regista del Film.

Tutti gli incontri e gli workshop saranno gratuiti, mentre le mostre seguiranno le regolari tariffe di ingresso dei musei che le ospitano.

Gli incontri saranno in lingua originale e saranno tutti tradotti simultaneamente. Chi decidesse di partecipare è invitato a

portare il proprio smartphone collegato a ZOOM e i propri auricolari, all’inizio dell’incontro, il personale di sala fornirà le istruzioni per accedere alla traduzione in italiano.

I posti sono limitati, per garantire il miglior servizio vi preghiamo quindi di prenotare il vostro posto segnalando il giorno e il titolo della conferenza con una mail a circuitomuseale@comune.senigallia.an.it non oltre il giorno precedente alla conferenza.

