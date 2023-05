Prorogata a tutto venerdì 12 maggio l’allerta gialla per temporali sulle Marche Maltempo: nuovo messaggio dalla Protezione Civile regionale

La Protezione Civile Regionale, ha emesso, in data 11 maggio il messaggio di Allertamento n.35 per temporali valido per tutta la giornata di venerdì 12 maggio 2023.

La persistenza di una circolazione ciclonica in quota continuerà a determinare condizioni di tempo instabile anche sulle Marche.

Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato da cielo da poco o parzialmente nuvoloso in mattinata, con aumento della copertura dalle ore centrali per lo sviluppo di addensamenti cumuliformi.

Le precipitazioni avranno carattere di rovesci o temporali sparsi dalla tarda mattinata e nelle ore pomeridiane.

