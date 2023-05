TikTok Talk: il progetto che unisce giovani, artigianato e integrazione attraverso i social Tra le scuole marchigiane coinvolte, anche l'IIS "Corinaldesi-Padovano" di Senigallia

166 Letture Cronaca

Artigiani locali e rifugiati sono spesso protagonisti di storie straordinarie di lavoro e di vita, ma le loro storie sono spesso poco conosciute e poco raccontate. Un progetto innovativo, sviluppato a Senigallia, cerca di cambiare le carte in tavola, offrendo ai giovani la possibilità di imparare attraverso un’esperienza interculturale, artistica e digitale.

Prende il via infatti la parte finale del progetto TikTok Talk, finanziato dalla Regione Marche-Politiche giovanili e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale nell’ambito del bando Facciamo pARTE, con capofila l’Associazione Culturale Next, mira a creare competenze digitali, multimediali e comunicative tra i giovani tra i 14 e i 19 anni, puntando ad aprire un dialogo intergenerazionale e interculturale in cinque città di tre province delle Marche.

Le scuole coinvolte sono state: IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia, IIS Laeng Meucci di Osimo, ITCG Antinori di Camerino, IIS Polo 3 di Fano e il Liceo scientifico e musicale Marconi di Pesaro. I giovani partecipanti sono andati alla scoperta dell’artigianato locale, entrando in contatto con i migliori artigiani professionisti del territorio. TikTok Talk ha coinvolto anche Fondazione Caritas Senigallia, offrendo la possibilità di conoscere alcuni rifugiati e il loro percorso di integrazione. Nelle lezioni in classe studenti e studentesse hanno avuto modo di confrontarsi anche con la problematica delle dipendenze tecnologiche, tema sul quale è davvero importante continuare a sensibilizzare, dialogando con l’associazione Di.Te per capire come utilizzare correttamente gli smartphone.

Da venerdì 28 aprile, nei profili social di Fosforo (@fosforoscienza), saranno pubblicati i primi video co- progettati dai ragazzi dopo gli incontri con quattro artigiani e un rifugiato. L’intento di TikTok Talk è quello di rendere i ragazzi i veri protagonisti della campagna comunicativa, generando un secondo importante impatto attraverso le migliaia di visualizzazioni dei loro video.

Il progetto culminerà sabato 27 maggio in Piazza Roma a Senigallia alle ore 17, durante la tredicesima edizione di Fosforo: La festa della scienza in programma dal 25 al 28 maggio. L’evento finale sarà anche l’occasione per fare networking sull’esperienza vissuta, celebrare l’apprendimento interculturale e digitale e conoscere altri giovani creatori digitali nazionali.

TikTok Talk: Mauro Puccitelli: https://youtu.be/kzBi_BBKU7Y

TikTok Talk: Javad Mohammadi: https://youtu.be/Z3mdAS0SkEo

TikTok Talk: Silvano Ludolini: https://youtu.be/EzpMO4-4u_I

da: Fosforo – La festa della scienza