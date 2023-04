Cgil, Cisl e Uil Marche: il 28 aprile ad Ancona un convegno sull’amianto in regione "Un'alleanza per liberare le Marche dall'amianto entro il 2030"

“Un’alleanza per liberare le Marche dall’amianto entro il 2030”: è il titolo del convegno promosso da Cgil, Cisl e Uil Marche, in programma venerdì 28 aprile dalle ore 9,45 presso la Cassa Edile, sala Tacconi, via Filonzi n. 9 Ancona.