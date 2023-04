“Senigallia, foce del Misa: l’isola che non c’era?” Sebastianelli (PDF): "Collaborazione, non sterili polemiche"

“Seguo con interesse le vicende di Senigallia perché, pur non abitandovi è una città che amo. I cittadini sono stanchi di vedere i continui battibecchi tra opposizione e maggioranza.”

Questo ha dichiarato Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale, per le Marche, del Popolo della Famiglia riguardo alla vicenda della “passerella” alla foce del fiume Misa segnalata dal consigliere Campanile.

“Dal 2020 -continua- mi capita spesso di leggere attacchi al Sindaco Olivetti o all’attuale Giunta, da parte di PD e liste affini.

La critica politica da parte delle opposizioni fa parte del diritto/dovere di controllo delle stesse sull’operato della maggioranza. Su questo nulla da eccepire.

Rende perplessi però la critica fatta, come in questo caso, su problemi preesistenti all’attuale Giunta. Se l’isoletta alla foce del Misa, citata dal consigliere Campanile, era già esistente ai tempi in cui la città era amministrata da una Giunta PD, di cui lui stesso faceva parte, credo che un’esamino di coscienza dovrebbero farselo anche i precedenti amministratori.”

“Il Popolo della Famiglia, a Senigallia – conclude Sebastianelli – è esterno sia al centro destra che al centro sinistra. Sta, però, sempre dalla parte dei cittadini. Per cui invita il Consiglio comunale, in particolare l’opposizione, a collaborare per il bene della Città evitando inutili e sterili polemiche su problemi la cui presenza è iniziata, a quanto pare, durante il mandato (PD) precedente .”

da Popolo della Famiglia