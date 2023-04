Inaugurata al Circolo Arci Vallone la mostra fotografica “Benvenuta Primavera” Rimarrà aperta al pubblico fino al 28 maggio

Sì è tenuta domenica 2 aprile l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva “Benvenuta Primavera”, curata da Marco Pettinari e che vede la collaborazione della ProLoco “Spiaggia di Velluto” di Senigallia, dell’associazione culturale Sena Nova e dell’associazione culturale ComunicArte.

L’esposizione organizzata dal Circolo Arci Vallone e allestita nei locali della sede sociale si inserisce all’interno del progetto regionale “Viridee – Visioni Resilienza Idee”, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La mostra fotografica, incentrata sul tema della Primavera, è composta da 16 scatti attraverso i quali 8 fotografi – Roberto Canestrari, Vito Maria Carfì, Matteo Cingolani, Cristina Cucchi, Valentina Dolci, Patrizia Lo Conte, Enrico Morbidelli e Virginia Tarini – hanno mostrato con le loro immagini i molteplici volti della stagione più colorata dell’anno.

“L’esposizione fotografica – hanno detto il Presidente Riccardo Mandolini e il curatore Marco Pettinari – rappresenta una importante e ulteriore occasione per promuovere la cultura fuori dagli ambienti tradizionali e soprattutto è stata un’opportunità in più di portare l’arte in periferia. Un’azione che si riflette sul sociale e che permette dunque all’evento di rientrare a pieno titolo nel progetto regionale “Viridee”, in cui sono coinvolti ben 18 enti del Terzo Settore, tra i quali Arci Marche, a sostegno di attività d’interesse generale”.

La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 28 maggio.

Da Circolo Arci Vallone APS