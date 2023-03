C’è tempo fino al 31 marzo per iscriversi al Festival del Cinema di Senigallia In programma dal 9 al 17 giugno

Scade il 31 marzo il termine per le iscrizioni al Festival del cinema di Senigallia. Al questo link tutte le info. https://filmfreeway.com/FestivaldelCinemadiSenigallia.

Nato a Senigallia nel 2013, con il nome di “Corto Circuito”, dalla passione dell’Associazione Confluenze per i cortometraggi, con la X edizione del festival, Corto Circuito si conferma concorso, con il nome: “Festival del Cinema di Senigallia”. Il Festival si terrà a Senigallia dal 09 – 17 Giugno 2023 ed è organizzato dall’Associazione Confluenze in partnership con il Comune di Senigallia e Regione Marche.

Presieduto da Giancarlo Zappoli, direttore di MyMovies, si propone di scoprire nuovi talenti cinematografici con particolare attenzione ai cortometraggi (e ai loro autori), riservando inoltre una sezione ad hoc per produzioni marchigiane. Il Festival ha come fine quello di promuovere e ricercare nuovi sguardi, aprendosi a visioni differenti del cinema.

Awards & Prizes

Premio 60 Secondi: il corto selezionato come vincitore diverrà la sigla ufficiale della presente edizione del Festival

Premio Fiumi/Mari: €500; Premio Corto Circuito: €500; Miglior cortometraggio: €500; Premio Comedy: €500;

Premio film di diploma: €500; Genius Loci: €500; Premio Trailer: serata del festival dedicata alla proiezione del film legato al trailer

Il Festival si divide in nove sezioni, ovvero:

• Premio 60 secondi

Il Premio 60 secondi è dedicato a cortometraggi che abbiano la durata esatta di un minuto, titoli compresi.

Il tema è libero. Il cortometraggio dovrà essere stato prodotto non prima del 01 Gennaio 2019.

Il cortometraggio che si aggiudicherà il Premio 60 secondi, come specificato in seguito nel paragrafo premi, sarà utilizzato come sigla ufficiale di questa edizione del Festival del Cinema di Senigallia.

• Premio Fiumi/Mari

Sono ammessi alla sezione Premio Fiumi/Mari tutti quei cortometraggi che prevedano la presenza di un fiume o mare al loro interno, o come elemento scenografico, o narrativo, o come protagonista vero e proprio.

Il tema del cortometraggio è libero, così come il genere: si potrà partecipare con documentari, fiction, o film sperimentali.

La durata deve essere compresa tra i 2 minuti e i 30, titoli inclusi.

Il cortometraggio dovrà essere stato prodotto non prima del 01 Gennaio 2019.

• Premio Corto Circuito

Il Premio Corto Circuito è dedicato a cortometraggi della durata tra i 2 e i 20 minuti, aventi una struttura narrativa che vada incontro a uno sconvolgimento dell’azione, un plot twist improvviso che susciti nello spettatore sgomento, sorpresa e incredulità. Come suggerisce il titolo, deve esserci a un certo punto della storia un vero e proprio corto circuito che sconvolge lo spettatore cogliendolo di sorpresa.

Il corto circuito potrà trovarsi nella struttura narrativa (il classico colpo di scena) così come in altri elementi meno convenzionali: musiche impreviste e inadeguate che accompagnano la scena, personaggi del tutto fuori luogo che piombano in mezzo alla scenografia, e così via, a patto che, una volta introdotto, resti fino alla fine del cortometraggio.

In altre parole: saranno premiati film che a un certo punto si rompano senza possibilità di essere aggiustati.

Tema e genere sono liberi. Il cortometraggio dovrà essere stato prodotto non prima del 01 Gennaio 2019.

• Premio Trailer

Sono ammessi alla partecipazione i trailer di lungometraggi italiani usciti durante l’anno 2021 o 2022, senza distinzione di durata e genere.

• Premio Miglior Cortometraggio

Il Premio Miglior Cortometraggio è dedicato ai cortometraggi della durata tra i 2 e i 20 minuti, di qualsiasi genere (fiction, animazione, documentario…)

• Premio film di Diploma

Il Premio film di Diploma è dedicato alla valorizzazione delle opere realizzate dai studenti come prova d’esame. Cortometraggi della durata tra i 2 e i 20 minuti.

• Premio Genius Loci

Il Premio Genius Loci è dedicato ai cortometraggi della durata tra i 2 e i 20 minuti, di produzione MADE IN MARCHE di qualsiasi genere (fiction, animazione, documentario…).

• Premio Comedy

Il Premio Comedy è dedicato ai cortometraggi della durata tra i 2 e i 20 minuti, di genere comedy o dell’assurdo.

LE OPERE CHE PRESENTANO DIALOGHI DOVRANNO ESSERE IN LINGUA ITALIANA O SOTTOTITOLATE IN ITALIANO.