Francesco Bettini ospite del Rotary Club Senigallia Ha presentato il suo ultimo romanzo

Francesco Bettini è stato ospite del Rotary Club Senigallia per un incontro nel corso del quale ha presentato la sua seconda opera dal titolo “le onde della sera” (Ventura edizioni 2022). Si tratta del secondo di quattro romanzi che, con cadenza di uscita prevista annualmente, fanno parte di una collana denominata “Storie di Riviera”.

L’ l’intera serie comprenderà quattro storie diverse tutte accomunate dalla stessa ambientazione, la riviera Adriatica, che per noi locali non può che essere la nostra amata Spiaggia di Velluto, ma le dinamiche del libro possono ben adattarsi a qualunque altra riviera in ogni parte d’Italia o del mondo

Dopo il saluto e la presentazione del presidente del Rotary Club Senigallia, Giovanni Consalvo Traina, l’autore ha parlato del suo secondo romanzo, ricordando ai presenti il successo del primo, che è stato portato nello stand delle Marche allo scorso Salone del libro di Torino. Il racconto segue come filo conduttore una storia d’amore e parallelamente una storia d’amicizia.

La trama è costruita con l’intento di risultare avvincente; scorrendo le pagine, si alternano colpi di scena e momenti di maggiore riflessione inseriti nella storia attraverso vari personaggi che fanno da contorno ai protagonisti principali. Personaggi che ruotano nella storia, ognuno con le proprie dinamiche e caratteristiche, e che portano all’attenzione del lettore riflessioni si leggere, ma mai banali. Il ljbro sta avendo buone recensioni da parte della critica ed avendo anche un buon successo commerciale.

E’ in tutte le librerie d’Italia ed in tutti gli store online, compreso naturalmente quello della casa editrice Ventura edizioni.