Contributi per auto e furgoni danneggiati dall’alluvione 2022: via alle domande Solo sulla piattaforma online della Regione Marche si potrà fare richiesta dal 21 marzo al 21 aprile 2023. Ecco le modalità

Dalle ore 9 del 21 marzo 2023 alle ore 12 del 21 aprile 2023 sarà possibile presentare le domande per la concessione di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto, riconosciuto dalla Regione Marche, per sostenere le famiglie e le imprese che hanno subito danni ai beni mobili (auto e furgoni), a causa dell’alluvione del 15-16 settembre 2022.

La Regione Marche ha attivato le seguenti misure:

– a) contributo straordinario una tantum a fondo perduto a favore dei privati;

– b) contributo straordinario una tantum a fondo perduto a favore imprese.

Il contributo non potrà in ogni caso superare l’importo del danno né il valore commerciale del mezzo. L’importo massimo erogabile è di euro 4000 per ciascuna domanda.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma della Regione Marche: https://alluvione2022.regione.marche.it/.

Sul sito della Regione Marche al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?idb=6762 potete trovare tutte le informazioni utili e il modello per la domanda.

Per info Comune di Senigallia – U.O.A. Polizia Locale – 071.6629328 (mattina) email: veicoli.alluvione2022@comune.senigallia.an.it