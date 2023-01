Preludes: per Senigallia Concerti, 26 gennaio danza classica e moderna al Teatro La Fenice Ballerini Anbeta Toromani, Amilcar Moret Gonzalez, Alessandro Macario, piano Costanza Principe, coreografo Massimo Moricone

Senigallia Concerti si apre alla danza con uno spettacolo in Prima regionale, che andrà in scena il 26 gennaio, ore 21, al Teatro La Fenice di Senigallia.

Lo spettacolo vedrà esibirsi, nelle coreografie di Massimo Moricone, tre ballerini di grande prestigio: Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzales, che danzeranno su musiche di Chopin, Debussy, Bach e Rachmaninov, eseguite dal vivo al pianoforte da Costanza Principe in una performance di superbo impatto che unisce la danza classica alla danza moderna. Esplosa giovanissima sul palco di “Amici”, Anbeta Toromani è oggi all’apice di una carriera brillante che la porta ad esprimere il suo talento nei teatri di tutta Italia.

Attraverso i Preludi dei più grandi compositori classici eseguiti al pianoforte, si snoda il racconto amoroso: la seduzione della femme fatale, interpretata dalla impeccabile ballerina Anbeta Toromani, e sullo sfondo l’appassionata seduzione dei ballerini Alessandro Macario e Amilcar MoretGonzalez, tre ballerini fra i più amati dal pubblico italiano. Lo spettacolo, grazie alle note del pianoforte dal vivo suonato, emoziona e coinvolge il pubblico offrendo i massimi livelli di danza e musica, con le coreografie di Massimo Moricone.

Preludes è una produzione in cui musica e danza pura si fondono per dar vita a uno spettacolo raffinato ed emozionante costruito intorno al ‘preludio’, una delle forme musicali più frequentate del repertorio pianistico. Costanza Principe, straordinaria e affermata pianista, esegue brani di Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, esibendosi in un emozionante contrappunto con le coreografie di Massimo Moricone.

Lo spettacolo si inserisce nella stagione concertistica promossa dal Comune di Senigallia e dall’Associazione LeMuse, che si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Direttore artistico di Senigallia Concerti è il M° Federico Mondelci.

Biglietti disponibili sia sul circuito di Vivaticket sia nella biglietteria del teatro. La biglietteria è aperta il giovedì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 17 alle ore 20.

Biglietti da 10 a 20 euro. Infoline 071 7930842 negli orari di apertura della biglietteria e 335 1776042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) e su www.marchefestival.net.