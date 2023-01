Le attività svolte nel 2022 nella darsena turistica del Porto Della Rovere di Senigallia "Quanto è stato condotto da Gestiport Spa, insieme ai programmi dell'Amministrazione, farà del porto un riferimento per i diportisti"

Nel corso del 2022 molte le attività svolte nella darsena turistica adibita al diporto nautico nel Porto Della Rovere di Senigallia. Obiettivo il rilancio del settore della nautica con conseguente ricaduta positiva alle attività connesse, tutto ovviamente definito e condiviso con la nuova Amministrazione Comunale di Senigallia.

Sono riprese, le attività di alaggio e varo, che erano state sospese da qualche anno con le conseguenti attività di lavaggio carene, manutenzione in genere delle imbarcazioni sia da diporto che da pesca evitando in questo modo trasferte nei porti vicini (Ancona e Fano) e quindi rimettendo in moto le attività delle piccole imprese che operano in area portuale. Si prevede pertanto un incremento di tali attività per la crescente richiesta di posti barca sia in acqua che in stazionamento a terra.

Le attività di alaggio e varo sono gestite dalla società WELCOME SAILS.

Varie poi le attività di manutenzione e miglioramento quali:

– istallazione di n°4 colonnine di servizio (acqua + energia elettrica) nei pontili.

– istallazione di n°12 estintori ad integrare del servizio antincendio.

– acquisto di 3 carrelli per trasporto collocati nei pontili ad uso dei diportisti.

– istallazione di un cancello all’ingresso di ogni pontile.

– rifacimento completo del sito Web di Gestiport.

– acquisto abbigliamento estivo/invernale con nuovo logo.

– acquisto di un nuovo computer ad uso dei marinai.

– manutenzione dell’area lavaggio imbarcazioni con sigillatura delle -lesioni della pavimentazione e pulizia delle canalette di raccolta dei reflui di lavaggio.

– manutenzione ordinaria del travel lift. e sua manutenzione straordinaria effettuata dalla casa costruttrice ASCOM.

– manutenzione ordinaria impianto di trattamento reflui.messa in opera di un manufatto coperto per cassoni di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalla manutenzione delle carene, in attesa del loro smaltimento in impianto autorizzato.

A) personale

– E’ stato definito un nuovo organigramma in cui sono stabilite le mansioni dei 4 dipendenti (un impiegato e tre marinai) che è il minimo numero di operatori necessario per il funzionamento del porto turistico. E’ stato attivato un servizio di reperibilità dei marinai per far fronte ad eventuali emergenze.

– a seguito del ripetersi di atti vandalici all’interno della darsena è stato istituito un servizio di vigilanza notturna, che ha eliminato il ripetersi di tali atti. Il servizio è terminato il 15/09/2022 e sarà ripreso dal 01/07/2023 al 31/08/2023.

– presenza di personale Gestiport in tutte le manifestazioni veliche che si sono svolte a Senigallia sia mediante una assistenza continua che mediante interventi di preparazione alle manifestazioni stesse.

B) attività giornaliere.

– assistenza alle imbarcazioni durante la fase di ormeggio dall’ingresso del porto fino al posto barca assegnato.

– è stato svolto dal personale subacqueo, ed è tutt’ora in corso, un programmato servizio di controllo degli ormeggi con sostituzione di gambetti, ripristino di catene madri e figlie, con il risultato di aver quasi azzerato il verificarsi di danni alle imbarcazioni per problemi agli ormeggi.

– monitoraggio continuo dei fondali di tutto il porto e imboccatura con asta batimetrica

– pulizia giornaliera dei pontili della darsena turistica e pulizia in genere di tutta l’area portuale specchi d’acqua compresi. Si esegue inoltre il controllo giornaliero dei SEABIN con recupero e smaltimento dei rifiuti galleggianti recuperati nelle darsene.

– interventi di pulizia delle darsene e delle banchine del porto a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2022.

C) transiti.

– Il transito di imbarcazioni dei diportisti ha avuto un incremento rispetto al 2021. In totale sono, ad oggi, 68 per complessivi giorni di sosta 98. Da parte del personale Gestiport è stata data una accoglienza molto calorosa raccogliendo meritati complimenti per il servizio prestato. Ciò è dimostrato dal rapporto transiti/giornate di sosta. La prossima stagione porterà sicuramente un incremento dei transiti, grazie al nuovo sito Web che pubblicizza, oltre che il porto, la città e i suoi dintorni.

D) area di sosta

– all’interno dell’area di sosta ex Navalmeccanico sono attualmente ospitate n° 7 piccole imbarcazioni che usufruiscono dell’alaggio e varo nello squero con il nostro mezzo acquistato di recente. Anche per questo tipo di servizio si prevede un incremento stante le numerose richieste di sosta in corso.

– a seguito del posizionamento di nuove boe e catene sono stati recuperati altri 8 ormeggi per piccole imbarcazioni rendendo la darsena turistica completa come numero di ormeggi, raggiungendo attualmente la cifra complessiva di n° 258 imbarcazioni presenti.

E) Area Lavaggi gestita da Welcome Sails

Dal 01/01/22 al 30/11/22 sono stati eseguiti 89 vari/alaggi. Oltre alle imbarcazioni presenti nella darsena del porto, si registrano prenotazioni di imbarcazioni da pesca provenienti da Fano per la manutenzione delle carene.

Il travel con portata di 40 tonnellate è stato oggetto di una accurata manutenzione effettuata dalla casa costruttrice ASCOM.

F) aree in concessione ai sensi dell’articolo 45/bis del codice della navigazione.

Le aree demaniali che Gestiport ha in concessione sono state date in sub-concessione a operatori che hanno intrapreso varie attività turistico ricreative, tranne una che è stata destinata in parte alle scuole di vela dei due sodalizi (Club Nautico e Lega Navale) e la rimanente parte a spiaggia libera. Un’area è stata destinata al ricovero delle attrezzature degli operatori della “piccola pesca”.

Definizione catastale delle darsene.

E’ stata eseguita una ridefinizione delle rendite catastali delle aree in concessione a Gestiport adibite al diporto ottenendo una diminuzione della rendita da € 26.079,80 ad € 5.437,51. A seguito della prossima trasformazione della società GESTIPORT SPA a società speciale si sono effettuati tutti i pagamenti IMU/TASI arretrati degli ultimi 5 anni.

Infine, ma non meno importante, a seguito delle notizie circa il prolungamento dell’argine destro del fiume Misa su progetto presentato dal CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE al momento bloccato non avendo superato la valutazione di impatto ambientale per notevoli mancanze e criticità ed essendo GESTIPORT spa. consapevole che l’imboccatura del porto sia un’area particolarmente importante per la sicurezza della navigazione e il mantenimento della profondità del fondale ( condizione indispensabile per evitare danni alle attività del diporto nautico e della pesca.) GESTIPORT spa si è affidata al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE DELLA POLITECNICA DELLE MARCHE ponendogli il seguente quesito: “valutare se l’eventuale prolungamento dell’argine destro del fiume Misa possa causare una diminuzione dei fondali nelle zone poste in prossimità dell’attuale accesso al porto a causa di una nuova dinamica dei sedimenti fluviali e marini e in particolare valutare se possa determinarsi una diminuzione del fondale stesso di accesso al porto,inoltre valutare in che misura l’allungamento dell’argine destro possa incrementare il formarsi della ‘barra’ nella foce del fiume Misa.”

Queste, sono le attività condotte da GESTIPORT spa nel 2022 che integrate con quelle programmate dall’attuale Amministrazione per il 2023 e 2024 potranno far diventare il Porto Della Rovere di Senigallia un punto di riferimento per molti diportisti in transito e nel contempo incrementare tutte le attività connesse alla nautica.

Ing. Mauro Rognoli

Amministratore Unico Gestiport S.p.A.