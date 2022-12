Appuntamento al teatro La Fenice con “Lo schiaccianoci” del Balletto di Siena Domenica 11 dicembre alle ore 21.00

“Lo schiaccianoci” del Balletto di Siena inaugura domenica 11 dicembre il cartellone di danza del Teatro La Fenice di Senigallia, realizzato da Comune e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche e in collaborazione con Compagnia della Rancia.

“Lo schiaccianoci“, la celebre opera musicata da Čajkovskij ispirata al racconto ‘Lo Schiaccianoci e il re dei topi’ del Ernst T.A.Hoffmann, è un titolo che, tradizionalmente, porta in scena il Natale e riunisce le famiglie nei teatri di tutto il mondo.

Le vicende della piccola Clara e del suo magico viaggio in un mondo incantato, le celeberrime musiche di Čajkovskij, sono solo alcuni dei motivi del successo di questo capolavoro che da più di cento anni incanta intere platee di spettatori.

La produzione della compagnia senese firmata dal M° Marco Batti sulle coreografie originali di Marius Petipa – con i costumi di Jasha Atelier, le scenografie di S.I.R.T. e le luci disegnate da Claudia Tabbì – ha il merito di arrivare senza interferenze anche al pubblico dei più piccoli grazie ad una rilettura dell’opera fresca a spontanea.

Informazioni e biglietti (I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro, con riduzioni per Soci COOP, under 25, over 65, Gruppi, Convenzioni, iscritti scuole danza) alla Biglietteria del Teatro La Fenice 071/7930842 e 335/1776042 fenicesenigallia.it info@fenicesenigallia.it e AMAT 071/2072439 amatmarche.net

Inizio ore 21.00