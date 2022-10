Abolizione passaggio ad ora solare: mozione passata all’unanimità in Consiglio Marche Jessica Marcozzi (FI): "Mantenere ora legale per poter risparmiare. Chiesta quantomeno una proroga al 30 novembre"

Passata all’unanimità, in Consiglio regionale, la mozione, che ha come prima firmataria la Capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi, sottoscritta dai colleghi Dino Latini, Gianluca Pasqui e Giacomo Rossi per chiedere all’amministrazione regionale di attivarsi con il Governo centrale affinché vengano adottate misure tese al contenimento dei costi tra cui quella legata all’abolizione del passaggio all’ora solare, o quantomeno, in subordine, la proroga al 30 novembre.