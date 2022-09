Pronta alla riapertura la biglietteria del teatro La Fenice di Senigallia A partire da lunedì 26 settembre

Rinviato lo spettacolo “Sotto a chi danza! Tracce di Danza d’Autore nelle Marche”, previsto alla Rotonda a Mare domenica 2 ottobre in apertura del cartellone realizzato da Comune e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche e in collaborazione con Compagnia della Rancia.

La nuova data dell’appuntamento annuale con gli ‘assaggi’ del lavoro di giovani e promettenti coreografi marchigiani – quest’anno sono in programma Nicholas Baffoni con “Fitting”, Camilla Montesi in “Caronte” e Raffaella Menchetti con Joaquin Diaz e Francesca Vantu in “Una noche con Ramona” – sarà comunicata al più presto.

Torna invece attiva da lunedì 26 settembre la biglietteria del Teatro La Fenice. Fino all’8 ottobre il botteghino rimarrà aperto tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 17 alle 20, giovedì e sabato anche dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Dal 9 ottobre, invece, l’apertura sarà da giovedì a sabato con i medesimi orari, mentre nei giorni di spettacolo sarà attivo dalle 17 (dalle 16 per gli spettacoli domenicali) ad inizio rappresentazione.

Gli abbonamenti alla nuova stagione di prosa (8 spettacoli) sono in vendita a 205 euro per il primo settore, 175 per il secondo, 150 per il terzo e 95 euro per quello speciale under 12 valido in tutti i settori. Per la stagione di danza (4 spettacoli, di cui uno alla Rotonda) l’abbonamento è acquistabile a 85 euro per il primo settore del teatro (ridotto a 50 per under 12), a 68 euro per il secondo (ridotto under 12 a 35 euro) e a 50 euro per il terzo settore.

Da venerdì 30 settembre sono in vendita i biglietti per “Perfetta” con Geppy Cucciari che apre la stagione sabato 8 ottobre; dal 8 ottobre quelli per gli altri spettacoli in cartellone.

Informazioni Teatro La Fenice 071/7930842 fenicesenigallia.itinfo@fenicesenigallia.it e AMAT 071/2072439 amatmarche.net