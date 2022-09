La maggioranza replica al PD di Senigallia: “Amministrazione al lavoro da allerta meteo” "Se non si sono fatti fotografare con vestiti pieni di fango non significa che non si stiano impegnando o non sono presenti"

Avremmo preferito non rispondere, dato il momento, ma lo facciamo perché è giusto ristabilire la verità dei fatti.

Il PD di Senigallia non trova di meglio, in queste ore, che scrivere un comunicato dal contenuto incredibilmente strumentale, mistificatorio e vergognoso. Dopotutto, non avremmo potuto aspettarci altro da un partito che, fino a 24 mesi fa, ha governato la Regione Marche e il Comune di Senigallia e che oggi fa finta di niente, accusando Sindaco, Giunta e maggioranza di assenza e di non vicinanza alla popolazione colpita dall’alluvione.

Il PD non soltanto mente, sapendo di farlo, ma ha anche il vizio, duro a morire, di raccontare la non verità e di manipolare la realtà a proprio vantaggio. Soltanto perché il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza non si sono fatti fotografare con pantaloni, camicia e scarpe piene di fango non significa che non si stiano impegnando o che non sono presenti, in questo drammatico evento che ha colpito la nostra città, semplicemente, ci sono delle priorità e il selfie e la spettacolarizzazione delle tragedie non lo sono.

Chi governa ha il dovere di occuparsi della gestione e dell’organizzazione della macchina dell’emergenza. E il Sindaco, assieme ai suoi Assessori e alla maggioranza, stanno facendo proprio questo.

L’Amministrazione comunale sta lavorando ed è impegnata sin dall’allerta meteo e il Comune di Senigallia è stato il primo ente ad aprire il COC (Centro Operativo Comunale), a dare l’allarme generale e a mettere in piedi tutte le misure per affrontare l’evento. In questi tre giorni, nella sala operativa del nostro Comune, si sono concentrati i massimi vertici nazionali della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, del Governo, della Regione Marche, delle Forze dell’Ordine, con il fondamentale supporto fattivo della Caritas, della Croce Rossa Italiana e di altre associazioni di volontariato. Anche il Ministero della Difesa, con il Reparto del Genio Militare, sta intervenendo nelle zone colpite dall’alluvione. Per non parlare, infine, delle centinaia e centinaia di volontari, in particolare di tantissimi giovani, che ininterrottamente stanno operando in tutto il territorio comunale, nel centro della città e nelle frazioni.

A Senigallia, si sono concentrati anche gli aiuti e il sostegno, con mezzi e uomini, di tante Regioni (Veneto, Abruzzo, Umbria, Lombardia, Toscana, giusto per citarne alcune), che stanno lavorando, coordinate dal Sindaco, per pulire e per ripristinare la normalità. Il Sindaco, la Giunta e la maggioranza non hanno tempo, come il PD di Senigallia, di coltivare menzogne e di fare campagna elettorale.

La nostra priorità è affrontare questa emergenza con impegno, serietà e responsabilità.

I partiti:

Fratelli d’Italia

Lega

La Civica

Forza Italia