Sostegno all’Housing: Regione Marche destinerà oltre 17 milioni di Fondi FESR Bugaro: "Scelta che mette al centro le persone e conferma la capacità delle Marche nella gestione delle risorse europee"

La Regione Marche rafforza il proprio impegno per l’inclusione sociale e il diritto alla casa, destinando oltre 17 milioni di euro alla priorità dell’Housing nell’ambito della ri-programmazione di metà periodo del FESR 2021-2027.

È una misura concreta per affrontare l’emergenza abitativa e sostenere chi vive in condizioni di difficoltà economica e sociale: giovani coppie, persone sole e nuclei che non riescono ad accedere al mercato immobiliare.