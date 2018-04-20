Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Dipendenze patologiche, in arrivo per le AST quasi 3 milioni dalla Regione Marche

Per interventi di prevenzione, recupero e contrasto a fenomeni

Politica
Gioco on-line, scommesse on-line, casino on-line

La Regione Marche assegnerà alle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) risorse complessive di quasi 3 milioni di euro per interventi di prevenzione, recupero, contrasto delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali).

In quest’ultimo caso si tratta di un importo complessivo di € 2.242.344,66, proveniente da fondi ministeriali, che andrà ad integrare il Piano regionale triennale 2023-2025 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico e dalle dipendenze digitali e che servirà a dare continuità alle azioni per il 2026 e 2027.

