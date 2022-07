Russel Bruner e Bianca Nevius presentano l’edizione 2022 del Summer Jamboree I due artisti sul palco con l'amichevole presenza di Dario Salvatori

Grande musica dal vivo, balli scatenati e soprattutto abbracci e sorrisi: la XXII edizione del Summer Jamboree, in programma dal 30 luglio al 7 agosto 2022, torna a Senigallia (AN) e si preannuncia più calda che mai.

Non mancheranno tutti gli eventi e gli appuntamenti che hanno reso famoso il festival: 9 giorni di musica live e di balli Swing e Rock’n’Roll, artisti internazionali e grandi concerti ad ingresso gratuito. E ancora, irresistibili record hop, Burlesque Show, Walk-in Tattoo tatuaggi tradizionali non stop, Dance Camp e Dance Show con i migliori ballerini della scena mondiale, Rockin’ Village Vintage Market, Oldtimers Park con Auto americane pre 1969 e la mostra simbolo del “The hottest rockin’ holiday on earth”, Elliot Erwitt Icons, che ha dato il via alla programmazione del Summer Jamboree dal 30 giugno a Palazzetto Baviera.

La conduzione del festival di quest’anno non sarà certo da meno! Sul palco ci sarà una coppia che farà faville, formata da Russell Bruner (USA) e Bianca Nevius (ITA).

Russel Bruner, definito il gentleman del Vaudeville, col suo fascino fatto di baffi arricciati, completi a righe, paglietta e bastone da passeggio, sa combinare alla perfezione lo charme del Vaudeville, la comicità dell’artista di Varietà, e il sex appeal del Burlesque. Gentiluomo un po’ villano, di lui ci tiene sempre a specificare che ama i cocktails classici, sa esattamente come indossare un papillon ed è single… In qualità di performer e coreografo, si è aggiudicato diversi titoli durante il Burlesque Hall of Fame Weekend di Las Vegas e al Summer Jamboree #22, oltre a vestire i panni di presentatore, si esibirà in una performance di cabaret davvero da non perdere in occasione del Burlesque Show di venerdì 5 agosto.

La divina Bianca Nevius è una performer di Burlesque dal 2007, nonostante il suo nome ci ricordi le favole, viene chiamata “La Tigre del Burlesque”. Pioniera del Bump&Grind in Italia, performer della Voodoo De Luxe Agency, veterana ed icona del panorama Burlesque Italiano, Bianca è instancabile e ha viaggiato in tutto il mondo esibendosi dall’Australia all’America. Nominata tra le Top 10 Burlesque Performer Europee del 2019, al Summer Jamboree #22 travolgerà tutti con la sua rinomata parlantina, la risata contagiosa e l’ammaliante charme mediterraneo.

Al Summer Jamboree #22 non mancherà poi l’amichevole e consueta presenza di Dario Salvatori, giornalista, critico musicale, insegnante, conduttore radiofonico e scrittore italiano, oltreché responsabile artistico del patrimonio sonoro della Rai.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con il sostegno di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXII edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50: Birra Forst, Algida, Hellmann’s, BCC Fano, Frigoriferi Retrò di Severin. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.